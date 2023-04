Tips Berpuasa untuk Tetap Menjaga Kesehatan Jantung

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki Bulan Ramadan, umat Muslim di seluruh penjuru dunia diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tak hanya sekadar menahan lapar dan haus, ternyata berpuasa juga memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh, termasuk jantung.

Jantung merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Maka dari itu, menjaga kesehatan jantung merupakan hal yang penting bagi kita semua.

Berikut adalah empat manfaat dari berpuasa untuk membantu menjaga kesehatan jantung.

1) Melatih ritme jantung

Dosen Keperawatan Gadar Kritis dan Keperawatan Medical Bedah FIK UM Surabaya mengungkapkan bahwa berpuasa dapat melatih ritme jantung secara periodik. Dengan ritme jantung yang terlatih, aliran darah pun akan lebih lancar. Namun, manfaat ini bisa didapatkan dengan pola makan yang sehat selama Bulan Ramadan, baik saat sahur maupun berbuka puasa.

Selain itu, Dr. Ahmad Muhammad Diponegoro dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan menyebut bahwa berpuasa yang mewajibkan menahan rasa marah juga membantu kondisi psikologis kita menjadi lebih tenang, sehingga tingkat adrenalin pun menurun. Hal ini pun bermanfaat bagi kesehatan jantung serta pembuluh darah.

2) Mengurangi risiko penyakit jantung koroner

Menurut hasil penelitian dalam jurnal Chest pada tahun 2020 dengan judul Ramadan Fasting and Coronary Artery Disease in Patients Who Underwent Coronary Catheterization, selama Bulan Ramadan jumlah pasien yang mengalami penyakit jantung koroner mengalami penurunan menjadi 48 orang (62,3 persen) bila dibandingkan dengan sebelum Ramadan (89 orang, 82,4 persen) dan setelah Ramadan (53 orang, 72,6 persen).

Dalam penelitian lain yang berjudul 'Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational study', berkurangnya risiko penyakit jantung koroner juga terkait dengan perubahan gaya hidup di Bulan Ramadan, terutama perubahan pola makan, sehingga level HDL (kolesterol baik) dapat meningkat dan level LDL (kolesterol jahat) pun menurun.

Hal ini menunjukkan bahwa puasa dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung koroner, yang merupakan penyakit jantung yang menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian di dunia.

3) Menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol

Manfaat lain dari berpuasa yang sudah terbukti lewat berbagai penelitian adalah membantu menurunkan tekanan darah serta menurunkan kadar kolesterol.

Tekananan darah dan kolesterol sendiri memang terkait erat dengan kesehatan jantung. Melansir KlikDokter, penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada orang dewasa muda berusia 18-39 tahun menemukan bahwa tingkat kadar kolesterol LDL serta tekanan darah yang tinggi di usia tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung serta gagal jantung di kemudian hari hingga memasuki masa lanjut usia.

Namun, aktivitas puasa dapat membantu untuk mencegah risiko tersebut. Menurut tim dokter Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dr. Mira Fauziah, saat seseorang berpuasa, tubuh akan memecah simpanan glukosa di dalam tubuh untuk dijadikan energi yang disebut sebagai proses glukoneogenesis.

Proses ini memungkinkan terjadinya penurunan kadar kolesterol LDL dan peningkatan HDL. Dengan tekanan darah serta kadar kolesterol yang terkontrol, proses glukoneogenesis turut membawa manfaat positif bagi kesehatan jantung.

Tentunya dalam menjalankan ibadah puasa, nutrisi yang Anda pilih saat sahur maupun berbuka puasa haruslah yang bisa menjaga daya tahan tubuh sekaligus membantu kesehatan jantung. Hal ini sangat penting, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 40 tahun.

Pasalnya, risiko terkena serangan jantung, stroke dan juga gagal jantung akan meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga pemilihan makanan yang tepat selama bulan puasa dapat membantu menjaga kesehatan jantung.

Penulis: Nurfina Fitri | Editor: Anniza Kemala