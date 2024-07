Susu yang Lebih dari Sekadar Susu, Cocok untuk Kamu Si Paling Sibuk!

TRIBUNNEWS.COM - Kesibukan dan mobilitas di era modern yang serba cepat seringkali menjadi penyebab utama sebagian orang melupakan asupan makanan. Khususnya kamu si pekerja kantoran, yang kesulitan mencari waktu untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Tidak hanya itu, kemudahan memesan makanan melalui aplikasi atau membeli makanan cepat saji menjadi jalan pintas agar tak mesti repot di saat sedang sibuk-sibuknya bekerja.

Padahal, melansir Klikdokter, gaya hidup ini dapat membuatmu sebagai pekerja kantoran mengonsumsi terlalu banyak kalori, lemak, gula, dan bahan-bahan yang tidak sehat.

Dibandingkan hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di saat kamu tak bisa mengonsumsi makanan sehat saat sedang sibuk bekerja. Misalnya, dengan mengonsumsi asupan bernutrisi yang praktis, namun memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh.

Salah satu asupan nutrisi yang bisa kamu dapatkan dengan mudah adalah susu. Namun bukan susu biasa, bagi kamu yang termasuk dalam golongan "si paling sibuk", susu steril bisa menjadi pilihan asupan yang tepat untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan energi.

Berbeda dengan susu jenis lain, susu steril telah melalui proses sterilisasi yang membuatnya tahan lama dan bebas dari mikroorganisme berbahaya. Hal ini tentu menjadi solusi ideal bagi kamu yang tidak memiliki banyak waktu untuk mendapatkan susu segar.

Susu steril bukan hanya praktis, tetapi juga kaya akan manfaat untuk tubuh. Berikut beberapa keunggulannya:

1. Sumber Energi

Susu steril mengandung protein dan karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Protein membantu membangun dan memelihara jaringan tubuh serta meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan karbohidrat menyediakan energi untuk beraktivitas.

2. Daya Simpan Lebih Lama

Susu steril dapat disimpan dalam suhu ruangan tanpa perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Hal ini membuatnya praktis untuk dibawa ke mana pun kamu pergi, sehingga kamu dapat selalu menikmatinya kapan pun kamu mau.

Selama kemasan belum dibuka dan tidak bocor, susu steril baik untuk dikonsumsi dan dapat dapat disimpan pada suhu ruang dalam jangka waktu yang lebih lama.

3. Mengandung Berbagai Nutrisi Penting

Susu steril diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral penting bagi tubuh, seperti kalsium, vitamin A, vitamin D, dan zat besi. Kalsium membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi, vitamin A dan D penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh, sedangkan zat besi berperan penting dalam pembentukan sel darah merah.

Jadi, susu steril cocok untuk kamu yang ingin tetap aktif menjaga nutrisi meskipun disibukkan dengan jadwal yang padat.

4. Baik untuk Kesehatan Kardiovaskular

Susu steril rendah lemak dan mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Konsumsi susu steril dan olahraga secara rutin dapat membantu menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL).

Selain itu, susu steril juga dapat membantu menjaga daya tahan dan metabolisme tubuh agar kamu si super sibuk bisa tetap produktif sepanjang hari!

5. Praktis, Langsung Minum!

Biasanya, susu steril dikemas dalam kemasan yang praktis dan mudah dibawa ke mana pun kamu pergi. Kamu dapat menikmatinya di rumah, di kantor, di sekolah, atau saat bepergian.

Selain itu, karena sudah mengalami proses sterilisasi, jadi Kamu bisa mengonsumsinya langsung dari kemasan atau menuangkannya ke dalam gelas sambil menikmatinya sambil bekerja.

Salah satu susu steril yang cocok untuk kamu yang produktif adalah Entrasol Can Susu Steril! Bukan sekadar susu steril biasa, Entrasol CAN adalah susu steril dengan ekstrak buah zaitun dan kalsium, pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Entrasol Can Susu Steril mengandung berbagai nutrisi penting, seperti protein, kalsium, vitamin A, vitamin D, zat besi, dan omega-6. Susu ini juga diperkaya dengan ekstrak buah zaitun yang kaya akan antioksidan. Kandungan zat aktif hydroxytyrosol membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas 4 kali lebih kuat dari vitamin C sekaligus menjaga kesehatan tulang dan jantung.

Entrasol Can Susu Steril adalah pilihan tepat bagi kamu yang ingin menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan energi di tengah kesibukan. Susu ini praktis, mudah dibawa ke mana pun, dan kaya akan manfaat untuk tubuh.

Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan Entrasol Can Susu Steril di supermarket dan minimarket terdekat atau melalui link berikut ini. Bantu jaga imunitas, kekuatan tulang, dan jantungmu. Entrasol Can, Yes I Can!

Penulis: Muh Fitrah Habibullah | Editor: Anniza Kemala