Kenali Ragam Gangguan Tidur dan Penanganannya: Atur Suhu Kamar, Makan Tidak Terlalu Kenyang

Lung and Sleeps Specialists

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini semakin banyak orang mengalami gangguan tidur.Dokter Ruth Katrin Goldina dari Siloam Hospitals Jantung Diagram mengutip The Institute for Functional Medicine mengemukakan, mengacu pada faktor non medis, gangguan tidur dapat diatasi dengan beberapa cara.

Yakni dengan mengatur temperatur suhu kamar tidur di kisaran 24-26 derajat Celcius. Kemudian, atur pencahayan ruangan lebih redup atau kurang cahaya, bahkan gelap untuk membuat suasana tidur lebih nyaman.

Upayakan tidur di lingkungan yang tenang dan tidak bising.

Warna interior ruangan bernuansa lembut bisa menunjang tidur lelap. Begitu juga kualitas bed atau kasur yang digunakan. Ruangan tidur juga harus dipastikan bersih dan sehat.

Dokter Ruth menjelaskan, gangguan tidur atau somnipati digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Parasomnia, ini adalah pengalaman atau perilaku aneh selama tidur (sleep walking, nightmare).

2. Dysomnia, ini adalah gangguan terkait durasi, kualitas dan waktu saat tertidur seperti insomnia, hypersomnia, narkolepsi.

3. Apnea obstruktif, ini dikarenakan lemahnya otot faring yang menyebabkan kolapsnya saluran napas atas selama tidur berlangsung.

"Umumnya ditandai dengan mendengkur hebat, terengah engah, tersedak dan lainnya," ujarnya saat menjadi pembicara bincang sehat bertajuk Gangguan Tidur yang diselenggarakan Siloam Hospitals Jantung Diagram via virtual, Selasa (21/09/2021).

Konsultasikan ke Dokter