Prof dr Taruna Ikrar di IAMRA 2021: Pentingnya Regulasi Kesehatan dalam Era Globalisasi

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Konsil Kedokteran, Prof dr Taruna Ikrar bersama Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus memberikan presentasi dalam International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA), 12 Oktober 2021.

Presentasi tersebut dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi seluruh Konsil Kedokteran Sedunia, yakni Conferences of the International Association of Medical Regulatory Authorities.

Pertemuan tersebut mengetengahkan tema THE URGENCY OF THE MEDICAL REGULATORY IN AN ERA OF GLOBALIZATION.

Berikut adalah isi pidato yang disampaikan oleh Prof dr Taruna Ikrar :

Saya ingin berbicara mengenai pentingnya regulasi kesehatan dalam era globalisasi.

Kita tahu, di era globalisasi, kita saling terkait satu sama lain

Di era ini, batas sekat antar negara sudah mulai menipis

Globalisasi telah menyentuh segala lini kehidupan

Termasuk menyasar termasuk bidang kesehatan

Artinya, kita akan saling membutuhkan