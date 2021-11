Permasalahan Penglihatan Mata Mengalami Peningkatan di Tengah Perkembangan Teknologi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permasalahan penglihatan saat ini mulai mengalami peningkatan, dari usia anak-anak hingga dewasa dengan kategori masalah dari mata minus sampai silinder.

Masalah dari penglihatan ini tentunya dari aktivitas sehari-hari di depan layar smartphone atau laptop.

Kegiatan di depan layar smartphone dan laptop tidak dapat dihindari di tengah kemajuan teknologi.

Aktivitas belajar, bekerja hingga mencari hiburan semua berada di smartphone dan juga laptop.

Maka bukan tidak mungkin permasalahan penglihatan ini mengalami peningkatan.

Sadar akan hal tersebut, Kasoem Visioncare menghadirkan layanan perawatan mata dengan dukungan tenaga profesional dan alat yang memadai untuk solusi dalam permasalahan penglihatan.

Head of Marketing and Business Development Kasoem Group Amar Ramdani menyebutkan, bahwa permasalahan penglihatan saat ini mulai meningkat, dari usia anak-anak hingga dewasa

"Masalah penglihatan ini bervariasi mulai dari mata minus sampai silinder, Sehingga jika kita dijalan takut menegur karena wajahnya ngeblur," kata Amar, Minggu (7/11/2021).

Maka dari itu, lanjut Amar, Kasoem Visioncare menghadirkan cabang baru di Kota Cirebon untuk masyarakat yang memiliki masalah penglihatan.

"Selain itu Kasoem Visioncare juga melakukan kegiatan Kasoem H.E.L.P yang merupakan program tanggungjawab sosial perusahaan melalui program gerakan sejuta kaca mata," uacap Amar.

Deputy CEO Kasoem Group Dr. Madhita menyebutkan, program ini memberikan pemeriksaan dan kacamata gratis kepada pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Cirebon yang memiliki gangguan penglihatan dan kurang mampu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan periksa mata setahun sekali dan juga edukasi perawatan mata dengan konsep 20:20:20 dimana 20 menit menatap layar gadget atau laptop wajib melihat jauh 6 meter) selama 20 detik.

Selama grand opening ini, banyak promo menarik diantaranya buy one get two, beli frame gratis lensa, promo cash back bagi yang sudah vaksin.

Beli kacamata free sunglass dan promo beli kacamata dapat motor yang akan diundi tahap I di tanggal 3 Desember 2021.