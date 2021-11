Tren Hidup Sehat Masa Pandemi: Lomba Lari dan Sepeda Virtual Selama Satu Bulan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Retail brands kecantikan dan kesehatan Watsons menggelar program Get Active Challenge Virtual Race gratis yang digelar 1 – 30 November 2021.

Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih sehat pasca vaksinasi Covid-19.

Get Active diselenggarakan tak hanya di Indonesia namun di Watsons negara lainnya, seperti Taiwan dan Malaysia.

“Event Get Active merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Watsons untuk mendorong masyarakat Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti hidup sehat dan berolahraga secara teratur dalam membantu meningkatkan mood dan menjaga kesehatan mental yang merupakan event rutin yang diselenggarakan Watsons di berbagai belahan dunia," ujar Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/11/2021).

Get Active Challenge Virtual Race, event gratis dengan O+O activity challenge dalam pengumpulan poin untuk mendapatkan hadiah dengan nilai total puluhan juta rupiah.

Watsons mengajak pelanggan setia dan masyarakat untuk dapat aktif bergerak dimanapun berada yang memungkinkan ditemani komunitas, sahabat dan keluarga tercinta.

Pendaftaran acara ini sudah dibuka sejak tanggal 1 November. Pelanggan dapat mendaftar event Get Active Challenge Virtual Race dengan memilih salah satu jenis olah raga lari 21 km ataupun sepeda 100k.

Selain event Get Active Challenge Virtual Race, Watsons juga memberikan

penawaran promo yang bisa dinikmati seperti diskon hingga 50% extra health voucher dan body support gratis baik di geraifisik Watsons maupun situs resmi online (e-commerce) atau melalui aplikasi WatsonsID.

Harapan Watsons melalui Get Active Challenge ini agar para pelanggan dapat menjalani hidup sehat.

Watsons ingin menginspirasi pelanggan untuk selalu berpikiran positif karena tubuh yang sehat dan pikiran yang positif kunci peningkatan imunitas tubuh.

"Membuat kita semakin tampil lebih siap dan look good, do good and feel great dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di event Get Active Challenge Virtual Race!," ungkap Lilis.