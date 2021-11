Tips Redakan Gigi Sensitif di Rumah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bila anda memiliki gigi sensitif, perlu perawatan yang esktra.

Salah perawatan maka memicu gusi bengkak dan gigi ngilu.

Jika sudah demikian muncul rasa tidak nyaman saat mengunyah dan berujung mengganggu aktivitas.

Namun jangan khawatir gigi sensitif bisa diredakan dengan penggunaan pasta gigi yang tepat.

Seperti yang disampaikan dokter gigi RS Pamulang ini, drg. Anastasia Ririen Pramudyawati dalam talkshow bersama Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.

Salah satunya adalah pasta gigi yang mengandung material analgesik atau pasta gigi biasanya terkandung pada garam atau kalium. Kalium nitrat, sitrat, dan floride sebesar 5 persen.

"Jadi kalau kita beli pasta gigi apapun merk-nya, carilah pasta gigi yang mengandung kalium tadi," ujar drg.Ririen.

Ia mengingatkan penggunaan pasta gigi dengan kandungan garam atau kalium ini sifatnya hanya menangani keluhan yang saja keluhan rasa ngilu yang yang terjadi.

Kedua, Anda juga bisa memilih pasta gigi yang mengandung material Stronsium klorida.

Bahan ini bisa memicu kejadian penebalan pada saluran tubuh dentinalis. Sehingga efeknya menjadi lebih baik karena ada proses pembentukan lapisan pada area yang senstif tersebut sehingga dentin yang terbuka bisa tertutup.

"Biasanya kandungan Stronsium klorida pada pasta gigi sebesar 10 persen," ujarnya.

Kemudian, cara alami yang bisa dilakukan adalah berkumur dengan bahan aktif eugenol yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami. Seperti kemangi, pala, kayu manis, lemon.

"Caranya kita bisa gunakan bahan yang mengandung eugonol biasanya ditetapkan oleh WHO 2,5 mg per kg berat badan, per hari. Bahan alami ini untuk meredakan ngilu," ujarnya.

Drg. Ririen mengingatkan, jika gigi sensitif dirasakan spontan tanpa ada rangsangan atau hal memicu seperti suhu, makanan atau minuman.

Maka ada baiknya Anda sesegara mungkin mendatangi dokter gigi.(*)