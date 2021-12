Gelar Webinar Kesehatan, Prodia Ajak Masyarakat Cegah Penyakit Sedini Mungkin

webinar “Prodia Genomics - Ask The Expert”

TRIBUNNEWS.COM - Tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Untuk itu, selain menjaga kesehatan dan stamina tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, penting bagi masyarakat untuk mengetahui risiko akan suatu penyakit sedini mungkin.

Hal ini menjadi upaya penting sehingga penyakit yang terdeteksi pun dapat ditangani dengan tepat waktu dan mendapat pengobatan yang tepat.

Terlebih, di era Next Generation Medicine seperti saat ini, dunia kedokteran pun telah makin berkembang salah satunya dengan hadirnya pemeriksaan kesehatan berbasis DNA yang dihadirkan oleh Laboratorium Klinik Prodia bernama Prodia Genomics.

Melalui Prodia Genomics, Laboratorium Klinik Prodia menyediakan fasilitas pemeriksaan yang dapat memprediksi sedini mungkin berbagai risiko penyakit yang mungkin dialami seseorang sebagai dampak dari pola hidup yang tidak sehat, mengetahui status kesehatan tubuh hingga mengetahui kecocokan jenis makanan, jenis olahraga bahkan kecocokan jenis obat-obatan untuk pengaturan gaya hidup berdasarkan profil genetik tubuh.

Berikut beberapa pemeriksaan genomik yang dapat dilakukan di Prodia, di antaranya yaitu:

2. Prodia Nutrigenomics

Pemeriksaan genomik untuk mengetahui kebutuhan nutrisi dan jenis olahraga yang tepat bagi tubuh. Manfaat dari Prodia Nutrigenomics adalah sebagai panduan dalam memilih makanan pada program penurunan berat badan dan sebagai panduan gaya hidup untuk tetap sehat dan preventif terhadap penyakit.

4. Prodia Bone and Muscle Joint Genomics

Merupakan pemeriksaan genomik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko individu terhadap beberapa jenis penyakit terkait tulang, otot dan sendi. Bermanfaat untuk memprediksi risiko terhadap 6 penyakit terkait tulang, otot dan sendi.

Tak hanya menghadirkan fasilitas, Prodia juga turut memberikan edukasi dan informasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait dengan pemeriksaan genomik serta bagaimana manfaatnya untuk kesehatan.

Informasi ini dikemas Prodia lewat webinar “Prodia Genomics - Ask The Expert” yang akan membahas banyak topik kesehatan seru bersama para The Expert, di antaranya “Prioritaskan Kesehatan Sesuai Gen” bersama dr. Ziske Maritska, M.Si, Med dan “Dietmu Belum Tentu Cocok Untukku” bersama dr. Arti Indira M.Gizi, Sp.GK., FINEM, pada hari Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 10.00-15.00 WIB.

Tak hanya itu, juga terdapat materi “Perawatan Kecantikan berdasarkan Gen” bersama dr. Gloria Novelita, Sp.KK dan Shella Anjaya, Senior Editor Female Daily serta “Pemeriksaan Genomik untuk Tulang, Otot dan Sendi yang Kuat” bersama dr. Arinta Dewi pada hari Minggu, 12 Desember 2021 pukul 10.00-15.00 WIB.

Tak perlu khawatir mengenai HTM, webinar ini Prodia hadirkan secara gratis tanpa dipungut biaya dan juga terbuka untuk umum. Selain berbagi informasi, Prodia juga memberikan Anda kesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize pemeriksaan Prodia Genomics dan hadiah menarik lainnya selama acara berlangsung. Asyik, bukan?

Yuk, jangan sampai kelewatan webinar kesehatan yang bermanfaat ini dan segera daftarkan diri Anda melalui www.prodia.co.id! Untuk Informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak Prodia di 1500 830.