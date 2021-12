Sambut Hari Ibu, Lancar ASI Plus DHA Dukung ASI Berkualitas Buat Ibu dan Bayi

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yurita Tjahaja, Direktur Utama PT Mecosin Indonesia didampingi Boy Abidin, Sp.OG Praktisi kesehatan yang juga berprofesi sebagai konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dan dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dan Jamilatus Sidiyah sebagai pemandu acara bertepatan dengan Momentum peringati Hari Ibu menluncurkan Produk Lancar ASI Plus DHA, Rabu (22/12/2021) di Jakarta. LANCAR ASI diproduksi mulai tahun 1997 oleh PT Mecosin Indonesia. Produk ini menjadi merek pertama dari suplemen pelancar ASI dan eksis sampai hari ini. Produk terbaru yang dikeluarkan adalah Lancar ASI PLUS DHA yang berasal dari bahan ekstrak daun katuk. Ekstrak daun katuk dan tambahan DHA, DHA yg digunakan dalam asi plus dha terbuat dari alga (tumbuhan) sehingga pada saat bunda mengkonsumsi tidak bau amis dan mudah di serap oleh tubuh. //FX ISMANTO