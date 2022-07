AFP/KENA BETANCUR

Seorang pria mengantre untuk menerima vaksin Monkeypox sebelum pembukaan situs vaksinasi massal baru di Kampus Pendidikan Bushwick di Brooklyn pada 17 Juli 2022, di New York City. - New York, di Pantai Timur AS, telah memberikan atau menjadwalkan 21.500 vaksin dan berharap untuk mempercepat prosesnya, menjanjikan lebih dari 30.000 suntikan untuk seluruh negara bagian. Monkeypox Darurat Global, Kemenkes Ajak LSM Perkuat Surveilans Pada Kelompok Gay(Photo by Kena Betancur / AFP)