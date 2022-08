Kenali Gejala Kurangnya Kolagen Dalam Tubuh, Penting untuk Hambat Penuaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring bertambahnya usia, membuat kondisi kulit menjadi salah satu fokus masalah khusus.

Dalam hal ketika kondisi kulit yang mulai menunjukkan adanya penuaan seperti keriput dan kendur.

Beberapa gejala yang ditimbulkan selain proses alami penuaan diantaranya kurangnya kadar kolagen dalam tubuh.

Menurut Dokter speasialis gizi klinik dr. Yohan Samudra Sp.GK, kurangnya kadar kolagen dalam tubuh juga dapat menjadi tanda penuaan pada kulit lebih cepat.

"Karena aging bukan hanya perkara usia. Kulit juga bisa menua karena penurunan kolagen dalam tubuh," kata dokter speasialis gizi klinik dr. Yohan Samudra Sp.GK., dalam acara The World of Collagen by Nutriville yang digelar di SoulFood, Jakarta Selatan pada Kamis (4/8/2022).

Menurut dokter Yohan, kolagen yang merupakan protein tersimpan di dalam beberapa bagian tubuh manusia. Diantaranya kulit, rambut, tendon, tulang dan kornea mata.

"Kalau berdasarkan penelitian khusus tentang kolagen maka ditemukan kolagen ini ditemukan dibeberapa organ misalnya di rambut, di tulang, di tendon, di kulit atau di kornea," ungkap dokter Yohan.

Sehingga apabila kurangnya radar kolagen atau protein dalam organ tubuh dapat menyebabkan menurunnya kekuatan organ tubuh tersebut.

"Jadi intinya kalau ternyata protein kita kurang secara umum tadi atau kolagen kita engga minum, maka kolagen yang ada diorgan tadi menurun dan akhirnya berdampak," sambung dokter Yohan.