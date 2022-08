ICIFPRH 2022 Kembali Digelar, Tahun Ini Sorot Angka Kematian Ibu di Indonesia yang Masih Tinggi

Konferensi pers dalam rangkaian acara Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health 2022 (ICIFPRH) di Yogyakarta, Selasa (23/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH) kembali digelar pada 2022 ini menyorot kasus kematian ibu di Indonesia yang masih tinggi.

Angka kasus kematian memang salah satu tema utama dari forum internasional ini, yaitu Accelerating the Promise of 3 Zeros in Indonesia.

3 Zero ini terdiri dari pertama, zero unmet need for family planning, atau menghentikan tidak terpenuhinya kebutuhan KB.

Kedua, zero preventable maternal deaths, yaitu menghentikan angka kematian ibu.

Lalu ketiga zero gender-based violence and harmful practices, menghentikan kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan.

Indonesia sendiri masih punya banyak target terkait angka kematian ibu.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tercatat masih tinggi, 305 per 100,000 kelahiran hidup.

Hal ini berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015.

Hal ini tentu jauh dari target penurunan yang ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yaitu sebanyak 183 per 100,000 kelahiran hidup di tahun 2024.