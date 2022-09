Pneumonia Misterius Muncul di Argentina, 9 Kasus Teridentifikasi dan 3 Orang Meninggal

TRIBUNNEWS.COM - Pneumonia misterius muncul di Argentina dan menyebabkan tiga orang meninggal.

Kementerian Kesehatan Argentina menginformasikan hal ini kepada Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Selasa (30/8/2022).

Menanggapi kasus ini, WHO melalui PAHO menerbitkan artikel berjudul Cases of pneumonia due to unknown cause Tucumán Argentina yang rilis Kamis (1/9/2022).

Sebelumnya, kasus ini terdeteksi oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat Provinsi Tucumán.

Terdapat 6 kasus bilateral pneumonia pada enam pasien tanpa identifikasi etiologi sejauh ini.

Kasus yang dilaporkan adalah lima petugas kesehatan dan seorang pasien yang dirawat di ruang perawatan intensif sebuah klinik swasta di kota San Miguel de Tucumán.

Baca juga: Cegah Pneumonia, KKHI Madinah Minta Jemaah Haji Indonesia Tetap Gunakan Masker

Gejala pneumonia muncul antara 18-22 Agustus 2022, dengan gejala demam, mialgia, nyeri perut, dan dispnea.

Dari enam kasus pneumonia bilateral itu, tercatat dua di antaranya meninggal dunia, tiga dirawat di rumah sakit, dan satu di isolasi rumah dalam kondisi stabil.

Kementerian Kesehatan Masyarakat Tucuman melaporkan 3 pasien tambahan yang merupakan tenaga kesehatan, Kamis (1/9/2022).

Ketiga pasien menunjukkan gejala yang sama seperti 6 kasus yang dilaporkan sebelumnya.