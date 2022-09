Menkes: Kurangi Konsumsi Gula,13 Persen Orang Indonesia Terkena Diabetes

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, secara umum konsumsi gula memang harus dikurangi.

Ia menyebut, setidaknya ada 13 persen penduduk Indonesia terkena diabetes.

"Jadi kalau saya bilang secara umum memang harus dikurangi, konsumsi gula. Rakyat Indonesia tuh berlebihan minum gula in whatever way," kata dia di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/9/2022).

"Semua minuman minuman semua makanan yang banyak gulanya kita kurangi lah dari sekarang demi masa depan kita juga dan anak anak kita," sambung dia.

Ia mengatakan, minuman dengan kadar gula tinggi dapat menimbulkan dampak kesehatan yang besar dan serius. Salah satunya diabetes.

"Kita mesti hati-hati karena kalau enggak nanti 5 sampai 10 tahun lagi orang Indonesia akan banyak yang kena penyakit penyakit turunan dari diabetes," terang mantan wamen BUMN ini.

Diabetes yang disebut sebagai mother of all diseases ini, jika berlangsung lama akan menyebabkan penyakit serius lain seperti ginjal, stroke, jantung, dan penyakit tidak menular lain.

"Di beberapa negara seperti di Singapura itu pemerintahnya sudah mati-matian mencegah agar diabetes ini prevalensinya atau insidennya itu menurun. Bayangin contohnya kalau kena ginjal kan harus sering cuci darah. Sudah pasti nggak produktif hidupnya," ujarnya.

Mantan wamen BUMN ini menegaskan, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah mengatur batasan aman konsumsi gula harian.

Ilustrasi Gula Pasir (Tribun Jateng - Tribunnews.com)

Disebutkan dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji bahwa anjuran konsumsi gula /orang /hari adalah 10 persen dari total energi (200 kkal)atau setara dengan Gula 4 sendok makan /orang /hari (50 gram/orang/hari).

"Aturan-aturan ini sudah ada, tinggal (implementasinya) bukan hanya Kementerian Kesehatan tapi juga sektor lain. Jadi memang bahwa gula, garam lemak itu harus diatur. Tinggal edukasi kepada masyarakatnya juga," ungkap Menkes.