Hari Pangan Sedunia, Pangan Lokal Bisa Jadi Solusi Murah Pemenuhan Gizi dan Nutrisi Keluarga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengonsumsi makanan bukan hanya perkara kenyang, namun juga pastikan nutrisinya telah terpenuhi.

Untuk memenuhi nutrisi ini sebenarnya bisa bisa didapatkan secara murah dan mudah melalui pangan lokal.

Hal itu menjadi satu di antara topik yang diulas dalam diskusi dan edukasi seputar pangan pada momentum hari pangan sedunia yang diisi oleh dokter spesialis gizi klinik, dr Juwalita Surapsari M.Gizi, Sp.GK.

Diketahui, pemenuhan gizi seimbang dan hidrasi sehat untuk anak masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Menurut analisis Fill the Nutrient Gap (FNG) yang dirilis pada November 2021, setidaknya satu dari delapan orang Indonesia dilaporkan tidak mampu membeli makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisinya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap nutrisi masih menjadi tantangan serius yang dihadapi bersama saat ini.

Berangkat dari latar belakang di atas, Danone Indonesia melalui program Isi Piringku memanfaatkan momentum Hari Pangan Sedunia untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap orang tua Indonesia.

Hal tersebut terkait pemenuhan nutrisi keluarga dengan pangan lokal melalui Instagram Live bersama dokter spesialis gizi klinik, dr. Juwalita Surapsari, M.Gizi, Sp.GK, sebagai narasumber utama pada 16 Oktober 2022.

“Sesuai dengan tema Hari Pangan Sedunia tahun ini, yaitu Leave No One Behind, Danone Indonesia merasa perlu terlibat aktif untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian ini, salah satunya akibat pandemi, konflik, dan kenaikan harga.

Agenda ini kebetulan sejalan dengan misi kami Danone One Planet One Health, yang salah satunya termanifestasikan melalui program Isi Piringku dengan memberikan edukasi gizi seimbang.

Untuk itu, kami berharap dengan diadakannya sesi Instagram Live ini masyarakat dapat mengetahui pentingnya peran pangan lokal dalam pemenuhan nutrisi keluarga,” jelas Rizki Pohan, Health & Nutrition Senior Manager Danone Indonesia.

Pangan lokal sendiri didefinisikan sebagai produk pangan yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat di daerah tertentu. Sayangnya, banyak masyarakat masih memandang keberadaan pangan lokal dengan sebelah mata karena dianggap kurang bernutrisi akibat dibanderol dengan harga yang miring.

Padahal selain harganya yang terjangkau dan mudah didapat, eksistensi pangan lokal justru dinilai mampu menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap impor pangan dari luar negeri di tengah krisis yang melanda dunia dewasa ini.

“Kita tidak boleh tergantung pada satu jenis bahan makanan saja. Maka dari itu, penting bagi orangtua untuk mengenali alternatif bahan makanan lain yang bisa menyuplai nutrisi keluarga sehari-hari.