Penting untuk Deteksi Penyakit Infeksi dan Kanker, SDM Dokter Patologi di Indonesia Kurang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hari Patologi Internasional 2022 jatuh setiap awal November.

Namun tak banyak orang tahu pentingnya patologi dalam kehidupan.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan (PB IDI) Dokter Indonesia, dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT menyampaikan, patologi merupakan peran kunci dalam mendeteksi dan mendiagnosa penyakit pada tubuh manusia.

Namun dalam perkembangannya bidang patologi ini mendapat banyak tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia sebagai ahli dibidang patologi.

Meningkatnya kebutuhan dan kompleksitas tes dan beban kerja juga dikarenakan oleh peningkatan populasi penduduk.

"Juga peningkatan angka kejadian penyakit kanker serta penyakit infeksi," kata dia dalam peringatan Hari Patologi Internasional pada pekan lalu.

Penyelenggaraan Hari Patologi Internasional diselenggarakan serentak di berbagai kota di Indonesia, yaitu di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan puluhan kota lain dengan mengadakan beragam kegiatan yang bersifat sosialisasi, bakti sosial maupun social gathering. Kegiatan tersebut juga melibatkan pengurus IDI Cabang dan atau Wilayah serta Pemerintah Daerah setempat.

Apa itu Patologi

Patologi adalah salah satu cabang ilmu Kedokteran yang mempelajari penyebab dan sifat suatu penyakit.

Sementara dokter yang ahli dalam bidang patologi disebut seorang Pathologist.

Pathologist melakukan pemeriksaan dari berbagai bagian tubuh untuk mendiagnosa suatu penyakit.

Bagian tubuh yang dimaksud meliputi jaringan tubuh, organ tubuh dan cairan tubuh.

Selain itu Pathologist juga membantu menentukan penyebab kematian dari bagian tubuh tersebut yang didapat dari tindakan autopsi.

Saat ini berkembang menjadi tiga (3) organisasi profesi dokter spesialis, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn), Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonosia (IAPI), dan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) yang merupakan bagian dan bernaung pada Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ada lebih kurang 1800 dokter Sp.PK, 800 dokter Sp.PA, dan 400 dokter Sp.FM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hari Patologi Internasional tahun 2022 ini mengusung tema ‘Pathologists: Hand In Hand, All Together, For A Better World’ seraya tetap mendukung tema HUT IDI ke-72 ‘Berbakti Untuk Negeri, Mengabdi Untuk Rakyat, Satu IDI Terus Maju’. Kegiatan ini dipusatkan di kota Jakarta yaitu di Gelora Bung Karno.

Ketua Panitia Nasional Hari Patologi Internasional di Indonesia tahun 2022, Dr dr Diah Rini, SpPA mengatakan, kegiatan bersama ini menjadi wadah untuk menyampaikan informasi kesehatan seluas-luasnya, khususnya di bidang patologi klinik, patologi anatomik, dan patologi forensik secara langsung ke masyarakat serta peran patologi dalam pelayanan kesehatan.