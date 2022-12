Grand Opening Klinik The Aesthetics Skin Cabang Bintaro, Warga Bintaro Siap untuk Glowing

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN – The Aesthetics Skin baru saja membuka klinik cabang terbaru di daerah Bintaro Sektor V. Klinik The Aesthetics Skin hadir dengan konsep baru selain dikenal dengan klinik “One Stop Solution” yang berarti memiliki layanan perawatan kulit dan Kesehatan tubuh, yang membedakan klinik The Aesthetics Skin cabang Bintaro dengan cabang klinik The Aesthetics Skin lainnya yaitu “1 Room 1 Person” yaitu 1 pasien memiliki 1 ruang privasi untuk perawatannya sehingga pasien makin merasa aman dan nyaman saat perawatan di klinik.

Acara Grand Opening Klinik The Aesthetics Skin cabang Bintaro dilakukan di cabang klinik tersebut yang berlokasi di Jl. Bintaro Utama V Blok EA 1 No. 15 – Bintaro Sektor V, Tangerang Selatan.

Grand Opening diresmikan oleh Ibu Andriati Suryadewi selaku direktur The Aesthetics Skin. Acara ini diramaikan dengan kedatangan beberapa influencer seperti Dion Mulya, Dinar Amanda, Diego Christian, Bondol.jpg dan masih banyak lainnya.

Adapun penjelasan singkat oleh dr. Fheby Syabrina sebagai dokter penanggung jawab klinik The Aesthetics Skin Bintaro, yang mengenalkan perawatan terbaru & unggulan yang ditawarkan di klinik The Aesthetics Skin yaitu Snow Glow Treatment.

Perawatan Snow Glow merupakan 1 perawatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai macam masalah kulit seperti jerawat, kulit kusam, dan penuaan.

"Perawatan Snow Glow merupakan rangkaian perawatan yang terdiri dari Aesthetics Face Spa – Facial premium yang disesuaikan dengan masalah kulit pasien – kemudian dilanjut dengan Ice Globe Roller – untuk membantu melancarkan peredaran darah sehingga mencerahkan wajah & elastisitas wajah – dan diakhiri dengan perawatan Retinol Peel – Peeling yang bisa untuk banyak masalah kulit. Untuk hasil Snow Glow bisa dilihat langsung setelah treatment kulit tampak lebih glowing. Maka dari itu, Snow Glow bisa dijuluki “One Treatment For All Solution," ujar dr. Fheby Syabrina.

“Talkshow & Demo Treatment dilakukan secara live agar peserta acara bisa teredukasi soal masalah kulit dan tidak salah dalam memilih perawatan dan klinik estetika tentunya. Para undangan diharapkan mengetahui proses perawatannya agar tidak ragu untuk mencobanya saat datang ke klinik,” Ucap Andriati Suryadewi Direktur The Aesthetics Skin.

Dengan adanya peresmian klinik The Aesthetics Skin Bintaro itu berarti warga bintaro ataupun para pasien sudah bisa melakukan treatment serta membeli produk perawatan kulit (skincare) di outlet klinik The Aesthetics Skin cabang bintaro. Klinik The Aesthetics Skin juga menawarkan promo discount up to 70 persen untuk semua perawatan di klinik sampai tanggal 5 Desember 2022.