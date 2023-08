Riset Menunjukkan Bahaya BPA Berpotensi Memicu Munculnya Kanker Prostat pada Kaum Pria

TRIBUNNEWS.COM - Mengonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) rupanya dapat menimbulkan risiko yang cukup mengkhawatirkan. Bukan tanpa sebab, AMDK disebut-sebut memiliki risiko pada kesehatan karena mengandung Bisfenol A (BPA) dari kemasan plastik polikarbonat (PC) yang bisa larut dan masuk ke dalam tubuh.

Sebuah studi hasil penelitian menyebutkan kandungan BPA dalam plastik disinyalir berpotensi dapat menyebabkan gangguan seksual, masalah kesuburan pada pria maupun wanita, hingga bahaya kanker prostat.

Hal itu dibuktikan dengan hasil penelitian yang melibatkan 4 sub-kohort atau grup dengan karakteristik yang sama dari European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Spanyol. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa dengan total partisipan sebanyak 4.812 peserta, yang terdiri 547 kasus kanker payudara, 575 kanker prostat, dan 3.690 peserta sub-kohort, menunjukkan adanya peningkatan risiko kanker prostat yang lebih tinggi.

“Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan risiko kanker prostat yang lebih tinggi dengan peningkatan kadar BPA dalam serum. Lalu, masih perlu untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk lebih memahami pengaruh BPA terhadap risiko kanker prostat,” tulis tim peneliti, seperti dikutip dari jurnal Environmental Health.

Di Eropa, kasus baru yang terdiagnosis pada 2018 mengungkapkan kasus kanker begitu mendominasi masalah kesehatan. Adapun besaran kasus tersebut, yakni 13,5 persen untuk kanker payudara dan 12,6 persen untuk kanker prostat. Hal serupa juga dialami di Spanyol, dimana pada 2019, ditemukan sebanyak 32.536 kasus kanker payudara baru dan 34.394 kasus kanker prostat.

Berdasarkan data penelitian, tingkat kanker di seluruh dunia terus mengalami peningkatan, dengan 18,1 juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian yang disebabkan kanker pada 2018.

Beberapa faktor risiko kanker yang terkait dengan hormon ini juga bisa dipicu dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan, merokok, berat badan, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik. Namun, karena sifat hormon dari tumor ini, beberapa polutan lingkungan memiliki potensi sebagai karsinogen penyebab kanker.

Sebagai informasi, BPA diproduksi secara luas sebagai bahan utama dalam pembuatan plastik polisulfon dan polikarbonat, polimer dan resin epoksi, serta kerta termal. BPA ini adalah salah satu bahan kimia dengan volume produksi tertinggi dunia, yakni mencapai 5 juta ton per tahun secara global.

Maka itu, keberadaannya dan paparan yang terjadi di lingkungan dianggap merata dan terjadi secara terus menerus. Akibatnya, saat ini BPA telah terdeteksi berada di dalam urin orang dewasa dan anak-anak sebanyak 90 persen. Tak hanya itu, BPA juga diketahui berada dalam serum populasi umum, wanita hamil, plasenta, ASI, dan cairan ketuban pada wanita hamil.

Cara manusia terpapar BPA

Karena begitu mengkhawatirkan, bagaimana cara manusia dapat terpapar BPA? Karena berada dekat dengan kehidupan manusia, paparan BPA dapat melalui beberapa jalur, mulai dari makanan, pekerjaan, dan kontan dengan bahan jenis plastik, serta alat medis.

Menurut penelitian tersebut, dari semua jalur paparan, disinyalir paparan yang paling utama adalah berasal dari makanan. Hal itu dikarenakan banyak kemasan makanan, seperti kaleng, kotak plastik, dan lain sebagainya yang mengandung BPA, dan bahan ini dapat bermigrasi ke dalam makanan.

Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Ir. Evi Mutia M. Kes. mengatakan, kandungan BPA yang terdapat pada plastik dapat memicu gangguan reproduksi baik pada pria maupun wanita.