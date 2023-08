SCRB Gelar Event Medical Heroes Terbesar Tahun 2023. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "From Hero to Hero: The Dream Run" adalah sebuah acara untuk merayakan para medical Heroes, dan menginspirasi untuk terlibat dalam mendukung sebuah tujuan yang penting, satu diantaranya adalah dengan mengumpulkan dana yang akan didonasikan kepada organisasi Doctorshare untuk mendukung program Clubfoot.

Melalui acara ini, SCRB: The Scrub Project berharap tidak hanya meningkatkan kesadaran untuk membantu sesama, tetapi juga membentuk rasa komunitas dan kebersamaan di antara para peserta yang berkumpul untuk mendukung tujuan yang sama, baik para tenaga kesehatan beserta para keluarga dan kerabat.

Acara "From Hero to Hero: The Dream Run" diadakan pada hari Minggu (13/8/2023), di Chillax Sudirman. Waktu ini berdekatan dengan ulang tahun SCRB: The Scrub Project yang ke-3, pada tanggal 8 Agustus 2023.

Acara ini dihadiri oleh hampir 300 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, mahasiswa/i kedokteran, ahli gizi, beserta keluarga dan kerabat.

Menurut dr. Hansens Yansah, co-founder dari SCRB: The Scrub Project, "From Hero to Hero: The Dream Run" mencerminkan kerja keras dan dedikasi para nakes, para Heroes SCRB.

“SCRB ingin merayakan semangat para Heroes yang tidak pernah kenal lelah mengejar mimpinya, to always go the extra mile for themselves and their patients,” kata Hansens, dalam keterangannya Selasa (15/8/2023).

Acara "From Hero to Hero: The Dream Run" sendiri dilaksanakan dengan berbagai agenda acara, diantaranya Charity Run 7K; Talkshow “Healthcare and Beyond: From Entrepreneurship to Philanthropy”; Mini Bazar; dan Fashion Showcase.

Harapan dari dr. Jessica Halim selaku co-founder dari SCRB: The Scrub Project, agar SCRB dapat terus menjaga dan mempererat community Heroes, para tenaga kesehatan yang berkontribusi besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“SCRB is the living proof of your dedication and commitment to all healthcare professionals! SCRB berkomitmen untuk menjadi support system untuk nakes dimana pun mereka mengabdi. Seperti tagline SCRB, Comfort for one, blessings for many,” kata Jessica.