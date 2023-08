YOU Beauty X Hydro Coco Luncurkan Produk Sunscreen yang Bermanfaat untuk Hidrasi Kulit

Acara “Keep It Protected and Hydrated Under the Sun with YOU Beauty X Hydro Coco” yang berlangsung di Lippo Mall Puri.

TRIBUNNEWS.COM - YOU Beauty, sebagai salah satu brand kecantikan di Indonesia mengadakan acara “Keep It Protected and Hydrated Under the Sun with YOU Beauty X Hydro Coco” yang dilaksanakan di Sociolla Store Lippo Mall Puri. Dalam rangka mempersembahkan inovasi terbarunya dengan meluncurkan produk terbaru hasil kolaborasi bersama brand minuman air kelapa asli ternama Hydro Coco. Kolaborasi YOU Beauty dengan Hydro Coco ini menghasilkan produk perawatan kulit, Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen yang diformulasikan untuk pemilik kulit sensitif dan berjerawat.

Bersama dengan Nurul Fajrini selaku PR & Marcomm Manager YOU Beauty dan dr. Adeline Devita selaku Healthcare Communicator Kalbe Nutritionals, acara Keep It Protected and Hydrated Under the Sun with YOU Beauty & Hydro Coco ini telah memberikan edukasi dan informasi yang mengulas tentang kolaborasi eksklusif antara kedua brand, faktor dan dampak yang disebabkan oleh paparan sinar matahari terhadap tingkat hidrasi tubuh dan kulit, pentingnya penggunaan sunscreen, serta manfaat dalam produk Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen ini.

“Bangga sekali karena YOU Beauty akhirnya bisa hadir di Sociolla Lippo Mall Puri samil mengenalkan produk terbaru kami Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen, hasil berkolaborasi dengan Hydro Coco. Kami juga senang sekali bisa bertemu sapa dengan beYOUty Gang (komunitas YOU Beauty) serta sahabat media semua disini. Kami sangat bersyukur dan senang sekali, karena setelah proses panjang yang sudah kita lalui, akhirnya YOU Beauty dan Hydro Coco berhasil mendayung bersama untuk bisa mempersembahkan produk kolaborasi eksklusif Sunscreen pada pertengahan tahun ini,” papar Nurul Fajrini, PR & Marcomm Manager YOU Beauty (19/08).

Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen, produk sunscreen kolaborasi YOU Beauty dan Hydro Coco.

Sebagai jenamaan produk kecantikan di Indonesia, YOU berkomitmen menghadirkan solusi produk perawatan kulit wajah yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, sebagaimana merupakan negara tropis yang wilayahnya selalu mendapatkan penyinaran matahari yang sangat tinggi. Tentunya dengan kondisi ini, penggunaan sunscreen menjadi benteng awal untuk melindungi kulit dari ancaman sinar matahari.

Tak hanya proteksi pada kulit, YOU juga terinspirasi dari pentingnya menjaga hidrasi serta imun tubuh karena beraktivitas di luar ruangan yang bisa diperoleh dengan mengkonsumsi air kelapa karena sumber elektrolit alami yang terkandung di dalamnya. Sebagai Healthcare Communicator Kalbe Nutritionals, dr. Adeline Devita membagikan edukasi terkait asupan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh termasuk perawatan pada kulit agar tetap terhidrasi.

“Selalu menjaga tingkat hidrasi pada tubuh itu sangat penting, begitu juga dengan kulit. Dan secara umum yang kita ketahui asupan yang bisa menunjang kebutuhan cairan pada tubuh kita setiap hari ini adalah air, tapi biasanya jika hanya minum air mineral kebanyakan orang kurang suka. Padahal tubuh kita setidaknya membutuhkan 8 gelas atau setara dengan 1,5 - 2 liter air, untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan agar bisa jaga imunitas tubuh dan hidrasi kulit apalagi di cuaca yang panas. Maka dari itu, alternatif lainnya selain minum air mineral bisa diselingi dengan mengkonsumsi air kelapa,” papar dr. Adeline Devita selaku Healthcare Communicator Kalbe Nutritionals.

Mengusung tema “Keep It Protected and Hydrated Under The Sun”, produk ini memiliki 8x lapisan pelindung yang mampu melindungi kulit dari UVA, UVB, Bluelight, Infrared, anti-polusi, anti-photoaging, dehidrasi dan kusam, serta membuat kulit tetap terhidrasi. Pasalnya, YOU Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen ini mengandung SPF 50+ PA++++ dan diperkaya dengan Thanaka Extract, Moringa Seed Extract, Buddleja Officinalis Flower Extract, 5x Ceramide, Ectoin, dan Essential oil yang mampu menyerap sinar ultraviolet dan menangkal radikal bebas.

“Sama halnya dengan tubuh, kulit kita juga bisa mengalami dehidrasi. Dimana selain karena paparan sinar matahari dan polusi, biasanya ini juga bisa disebabkan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi setiap hari dan penggunaan produk skincare yang kurang tepat pada kulit. Sehingga perlu sekali diperhatikan untuk kita bisa memproteksi kulit agar tidak dehidrasi, baik dari dalam maupun luar. Dari dalam kita bisa mengkonsumsi asupan cairan yang baik untuk kulit salah satunya air kelapa. Dan dari luar, salah satunya bisa dengan menggunakan sunscreen yang tentunya perlu kita perhatikan SPFnya. Apalagi dengan keadaan cuaca panas terik dan polusi yang terjadi di Jakarta saat ini, membuat kolaborasi YOU Beauty dan Hydro Coco ini saling melengkapi sekali. Hydro Coco minuman air kelapa asli yang mampu Jaga Imun tubuh di setiap aktivitas kita sehari - hari dan juga di lengkapi dengan memproteksi kulit dengan Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen agar tubuh dan kulit sama-sama selalu terhidrasi, ” ujar dokter Adel.

Acara Keep It Protected and Hydrated Under the Sun with YOU Beauty X Hydro Coco yang turut dihadiri oleh beYOUty Gang.

“Kita sering menemukan komentar konsumen yang mencari sunscreen dengan efek akhir yang nyaman digunakan karena umumnya banyak sunscreen dengan tekstur tebal dan lengket hal ini yang menyebabkan konsumen kurang nyaman dan membuat mereka memilih tidak menggunakan sunscreen. Tidak seperti sunscreen pada umumnya, Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen ini memiliki tekstur yang watery sehingga mudah untuk di blend, ringan, tidak terasa lengket, dan tidak meninggalkan white cast pada wajah serta tidak akan membuat kulit iritasi yang menjadikan sunscreen ini aman untuk digunakan pada kulit sensitif. Selain itu beYOUty Gang tidak perlu khawatir, karena produk ini juga telah lolos uji SPF yang dimana hasil SPF 50+ ini sesuai dengan klaim yang dicantumkan pada produk”, tambah Nurul.

Dengan watery formula, produk ini terasa lebih ringan ketika digunakan dan tidak lengket. Selain itu kandungan Ectoin yang dikombinasikan dengan Moringa seed extract pada YOU Sunbrella ini, juga mampu membantu mengurangi photodamage pada kulit dan melawan masalah kulit yang disebabkan karena faktor lingkungan.

Hadirnya YOU Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen ini sejalan dengan ideologi YOU Beauty dalam menjunjung tinggi filosofi brand "Long-lasting Beauty". Dimana YOU Beauty berkomitmen untuk berinovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif yang menyerap kebaikan alam. Produk ini juga terbukti 100 persen no harm, telah terbukti secara klinis, cruelty free, dan balanced water and oil level.(*)