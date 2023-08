Polusi Udara di India Ternyata Dapat Memperpendek Usia Harapan Hidup, Bagaimana dengan Indonesia?

Kendaraan water canon Brimob Polda Metro Jaya menyemprotkan air di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (23/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan air di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta, sebagai upaya mengurangi polusi udara dan mengatasi cuaca panas di Ibu Kota. Warta Kota/Yulianto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Polusi udara ternyata dapat memperpendek usia harapan hidup seperti di India.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari University of Chicago's Energy Policy Institute

yang dilakukan pada 29 Agustus 2023 lalu.

Penelitian Air Quality Life Index (AQLI) menganalisa bahwa dampak polusi pada usia harapan hidup atau life expectancy.

"Analisa ini berdasarkan data tahun 2021, dimana pada tahun itu kadar rata-rata tahunan PM2.5 di New Delhi adalah 126.5 g/m3, artinya lebih 25 kali dari batas rekomendasi WHO yang 5 g/m3," ujar Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama pada Kamis (31/8/2023).

Tjandra menjelaskan bahwa angka bahan partikulat juga tercatat tinggi di New Delhi pada tahun 2021 itu.

Tingginya kadar polusi udara 2021 itu ternyata memberi dampak penurunan rentang usia (life span) penduduk New Delhi menjadi lebih pendek 11,9 tahun, jika digunakan batas aman menurut WHO.

"Analisa lain kalau menggunakan data standar polusi nasional India maka penduduk New Delhi dapat kehilangan usia harapan hidup selama 8,5 tahun," jelas dia.

Penelitian ini juga menyajikan kesimpulan bahwa polusi bahan partikulat merupakan risiko terbesar yang mengancam kesehatan di India.

Bahkan melebihi dampak penyakit kardiovaskuler dan malnutrrisi maternal dalam hal penurunan angka usia harapan hidup.

"Rata-rata maka penduduk India kehilangan 5,3 tahun usia harapan hidupnya akibat polusi partikel, sementara angka kehilangan usia harapan hidup akibat penyakit kardio vaskuler adalah 4,5 tahun dan kalau akibat malnutrisi maternal dan bayi adalah 1,8 tahun," ucap dia.

Ilustrasi polusi udara di perkotaan. (Istimewa)

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sekitar 67,4 persen penduduk India hidup dalam lingkungan polusi udara yang melebihi standar kualitas udara yang ditetapkan pemerintah setempat sebesar 40 μg/m3.

Laporan penelitian ini juga menunjukkan bahwa di kawasan Asia Selatan partikel polusi meningkat 9,7 persen pada kurun waktu 2013 sampai 2021.

Di India peningkatan kadar PM2,5 adalah 9,5 persen, di Pakistan 8,8 persen dan di Bangladesh juga naik sebesar 12,4 persen.