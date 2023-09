Semua Orang di Indonesia Punya Risiko Kena Demam Berdarah, Apa yang Harus Dilakukan?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua orang di Indonesia memiliki risiko terkena demam berdarah dengue atau DBD tanpa melihat usia, tempat tinggal, dan gaya hidup.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sejak awal tahun sampai dengan minggu ke 32 tahun 2023, adalah 56.185 kasus (IR: 20,44/100.000 penduduk) dan 409 kematian (CFR:0,73 persen).

Kasus dilaporkan oleh 462 Kab/Kota di 34 Provinsi. Kematian DBD tersebar di 173 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Bahkan sepanjang tahun 2021, tercatat 95.895 kasus demam berdarah dengue dan 36,10 persen penderita berasal dari golongan produktif, yaitu berusia 15-44 tahun.

Kasus demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman bersama.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, KementerianKesehatan Republik Indonesia dr Imran Pambudi MPHM memaparkan, saat ini kasus DBD masih terus mengalami peningkatan dan masih menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia sepanjang tahun.

"Karena itu, pemerintah menargetkan angka kasus DBD yaitu kurang dari 10 per 100.000 penduduk pada 2024 dan akan menuju nol kasus kematian pada 2030," ujar dia melalui talkshow dengan tema Sehat Yes, DBD NO di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Pihaknya mendukung upaya Takeda untuk menanggulangi kasus DBD dengan adanya vaksin sebagai bagian dari perlindungan komprehensif terhadap DBD.

Upaya pencegahan kasus DBD sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia khususnya bagi atlet muda Indonesia.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, yang menjelaskan pentingnya kesehatan bagi para atlet.

"Menjaga kesehatan jasmani merupakan aspek penting bagi perkembangan atlet. Fisik yang kuat tentu akan tercipta dari badan yang sehat. Salah satunya oleh Takeda Group untuk memberikan perlindungan dari ancaman penyakit demam berdarah dengan 3M Plus dan vaksin DBD,” ungkapnya.

Ketua Satgas Imunisasi Dewasa ini, Dr Sukamto Koesnoe menambahkan, pentingnya kesadaran akan bahaya DBD dan bagaimana dapat melindungi sendiri serta orang yang dicintai.

Vaksin dapat membantu tubuh untuk mengembangkan pertahanan alami terhadap virus dengue, mengurangi risiko infeksi yang serius, dan memberikan perlindungan yang komprehensif.