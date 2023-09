Sebagian Besar Ibu-ibu Beranggapan Memompa ASI Dianggap Habiskan Waktu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perjalanan menjadi seorang ibu, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui.

Founder Mutter Berhasil Beruntung, dr Cynthia Merliana Candra mengatakan, kendala seperti kenyamanan, mobilitas, dan efisiensi sering kali menjadi penghambat dalam memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anak mereka.

Menyusui adalah momen penting dalam perjalanan menjadi seorang ibu.

"Namun, ibu-ibu sering kali merasa terbatas dalam aktivitas mereka karena ketergantungan pada proses menyusui yang konvensional," kata Cynthia belum lama ini.

Untuk itu, memompa ASI menjadi salah alternatif namun bagi sebagian ibu dianggap menghabiskan banyak waktu dan mereka merasa terhambat untuk melakukan aktivitas lain.

"Kondisi ini inilah yang membuat sebagian besar ibu-ibu beralih dari memberikan ASI menjadi susu formula, padahal ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi," katanya.

Cynthia mengatakan bahwa menyusui sangat erat hubungannya dengan hormon oksitosin yang diproduksi saat seorang ibu merasa senang dan rileks sehingga demi mencapai tujuan tersebut pihaknya mengedepankan komitmen untuk terus menghadirkan produk-produk yang nyaman digunakan dan terutama, tidak membuat sakit.

Ini pula mendorong lahirnya Wearable Breastpump Mutter Gold Link, pompa ASI pertama di Indonesia yang dapat dioperasikan melalui smartphone ataupun secara manual sehingga ibu tidak perlu lagi menggenggam pompa ASI saat penggunaan sehingga memudahkan multitasking.

Terdapat juga 4 mode khusus: Massage, Expression, Two in One, Dual Frequency, dengan masing- masing memiliki 9 level intensitas hisapan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan ibu.

"Dalam mode tersebut, pompa ASI dapat melakukan gerakan hisapan secara bergantian antara tingkat hisapan yang lebih kuat dengan tingkat hisapan yang lebih lembut dengan interval yang teratur sehingga memberikan stimulasi yang efektif dan nyaman bagi ibu yang memiliki puting datar atau inverted nipple," kata Cynthia.