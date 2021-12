Kemenhub Gelar Program Professional and Friendly Inspection oleh PSCO di Tanjung Priok

Program Professional and Friendly Inspection mengusung semboyan Profesional, Safety, Care & Objective yang bermakna dalam pemeriksaan kapal asing kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melalui Port State Control Officer (PSCO).

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah melaksanakan evaluasi terhadap pemeriksaan kapal asing (Port State Control Inspection) pada periode semester I tahun 2021 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Andi Hartono mengatakan temuan yang terbanyak yang didapat pihaknya saat melakukan program pemeriksaan kapal asing adalah terkait Propulsion and Auxiliary Engine.

“Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, hal ini merupakan langkah maju dan inovasi dalam pemeriksaan kapal asing khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah meluncurkan Program Professional and Friendly Inspection yang dilaksanakan selama bulan Desember tahun 2021,” ujar Andi.

Andi mengungkapkan selama pelaksanaan program ini, PSCO Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan pemeriksaan kapal asing baik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan kapal asing dan aturan IMO Ressolution No. 1138 (31) tentang Procedures For Port State Control tahun 2019.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa Program Professional and Friendly Inspection terdiri dari 2 pilar inovasi yakni pertama memberikan asistensi kepada kapal yang akan diperiksa berupa gambaran umum tentang kelemahan atau temuan-temuan secara umum kapal-kapal asing dipelabuhan Tanjung Priok dan detail informasi item-item yang akan diperiksa terkait Propulsion and Auxiliary Engine.

Sedangkan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan dengan mengusung semangat keramahtamahan (hospitable spirit) mulai dari keramahan dalam bersikap, berkomunikasi hingga memberikan reward berupa cindera mata bagi kapal asing yang tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian (deficiency) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja awak kapal.

“Program Professional and Friendly Inspection mengusung semboyan Profesional, Safety, Care & Objective yang bermakna dalam pemeriksaan kapal asing kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melalui Port State Control Officer (PSCO) melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan kapal,” ujar Andi.

Andi menyebutkan program Professional and Friendly Inspection ini dilaksanakan dengan harapan dapat meminimalisir banyaknya temuan-temuan terkait Propulsion and Auxiliary Engine. Hal ini, sekaligus untuk mempromosikan kepada kapal asing dengan keramahtamahan dalam pelayanan dan merupakan salah satu karakter Bangsa Indonesia.

Sejak program tersebut diluncurkan sejak tanggal 01 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 kapal asing dan mulai menunjukkan keefektifan karena belum ditemukan adanya temuan terkait Propulsion and Auxiliary Engine.

Program Professional and Friendly Inspection mendapatkan respon yang sangat positif dari para Nakhoda kapal asing yang diperiksa, diantaranya pertama atas nama Nakhoda Aly Mohamed Eraky Ahmed Gharib, Kebangsaan Nakhoda Egyptian (Mesir), Nama Kapal CMA CGM Lapis, kebangsaan Kapal Liberia dan jenis kapal Container.