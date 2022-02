Bamsoet: West Java Sentul International Circuit Dirancang Sebagai Sirkuit Go Green

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam mendesain ulang dan merevitalisasi Sirkuit Internasional Sentul menjadi West Java Sentul International Circuit, IMI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil dan pengelola Sirkuit Sentul akan mengkombinasikan energi Yin and Yang. Menjadikan West Java Sentul International Circuit sebagai sirkuit Go Green yang bisa berkontribusi dalam Green Economy.

"Secara singkatnya, energi Yin akan menghadirkan West Java Sentul International Circuit sebagai sirkuit yang modern dan berteknologi tinggi menyesuaikan era balap modern. Karenanya selain balap otomotif pada umumnya, Sirkuit Sentul juga akan menjadi rumah bagi balapan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Sementara dalam energi Yang, West Java Sentul International Circuit akan dikembangkan menjadi pusat laboratorium dan inovasi tempat pengujian berbagai teknologi terbaru di bidang otomotif. Sekaligus menjadi pusat modifikasi otomotif dan juga rumah bagi berbagai komunitas otomotif," ujar Bamsoet usai menerima pengelola Sirkuit Sentul, di Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Pengelola Sirkuit Sentul yang hadir antara lain, Komisaris Tinton Soeprapto serta Artistic Director for Art and Entertainment Events Rama Soeprapto.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, untuk mewujudkan West Java Sentul International Circuit, IMI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelola Sirkuit Sentul akan mengadakan Fundraising Dinner "Race in a Lifetime" yang akan diselenggarakan pada bulan Maret. Dimeriahkan oleh berbagai selebritis ternama seperti Raffi Ahmad, Ayu Dewi, Rian Ibram, Mia Ismi, dan Wizzy.

"Fundraising Dinner Race in a Lifetime rencananya akan mengundang berbagai kalangan, dari mulai pengusaha nasional hingga korporasi yang mengembangkan usaha di wilayah Jawa Barat. Mengajak mereka semua untuk bergotong royong dalam pengembangan West Java Sentul International Circuit," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, West Java Sentul International Circuit akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan Sport Automotive Tourism berkelas dunia. Kawasan Sirkuit Sentul yang memiliki luas lahan mencapai 75 hektar ini akan didesain ulang oleh konsultan internasional, Populous.

Rekam jejaknya tak perlu diragukan karena telah banyak mendesain arena motorsport di berbagai negara dunia. Antara lain, Silverstone Circuit; Alabama Motorsports Park Circuit; Dubai Autodrome and Business Park; Iceland Motopark; The Circuit of Wales; hingga The London Grand Prix.

"Panjang lintasan sirkuit yang mencapai 4,198 Km akan di upgrade sehingga bisa digunakan untuk menyelenggarakan Formula 2, GT3 Asia Open, PCR, FIM Asia Road Race Championship, Lemans 4 Hours dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana juga akan dilakukan sesuai standar internasional. Antara lain, Pit Building; Race Control Tower; Tribune A,B,C,D; Paddock Building 1,2,3; Mosque; Scrutineering; Medical; Paddock Support Building; Paddock Circuit; Helipad; dan parkir. Serta menyediakan ruang bagi pelaku UMKM menjajakan produknya. Sekaligus memasifkan fungsi entertainment and lifestyle sebagai pendukung kegiatan olahraga balap di kawasan Sirkuit Sentul," pungkas Bamsoet. (*)