Dirjen Hubla Terima Kunjungan Kedubes Jepang Bahas Kerja Sama Pelabuhan Patimban

dok. Kemenhub

Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan Arif Toha menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dari Kedutaan Besar Jepang yaitu Minister of Economic Affairs and Development of Embassy of Japan, Mr. Usui Masato dan Transportation Attache, Embassy of Japan Mr. Hiroki Takeshi, pada Selasa (19/7) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.