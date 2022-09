Bandeng Asal Kampung Budidaya Gresik Juara Kontes dan Menguntungkan Pembudidaya Jelang Lebaran

TRIBUNNEWS.COM - Bandeng kawak dengan berat 18,04 kg dan panjang 92 cm menjadi bandeng terbesar yang menjuarai kontes bandeng kawak di Alun-Alun Kota Gresik pada Kamis, (28/4/2022). Berat bandeng tersebut terbilang cukup fantastis karena mampu menjadi yang terberat se-Indonesia.

Bandeng juara tersebut mampu mengungguli lawannya yang hanya 8,7 kg dengan panjang 78 cm pada juara 2 dan 8,01 kg dengan panjang 74 cm pada juara 3.

Ternyata ikan bandeng juara tersebut berasal dari kampung perikanan budidaya ikan bandeng Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, milik pelaku usaha budidaya bandeng di kampung bandeng Gresik, Syaifullah Mahdi.

Tidak hanya juara pada saat kontes saja, ikan bandeng konsumsi dari kampung perikanan budidaya Gresik juga mampu memasok pasar ikan bandeng di Kabupaten Gresik, khususnya pada saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Pasalnya, suasana Ramadhan dan Idul Fitri menjadi waktu yang paling dinanti pembudidaya ikan bandeng di Kabupaten Gresik. Karena di sana terdapat tradisi pasar bandeng, mengingat mayoritas masyarakat Gresik biasa menjadikan ikan bandeng sebagai menu sajian khas pada perayaan Idul Fitri.

Bagi masyarakat Gresik, tidak makan ikan bandeng saat Ramadhan dan Idul Fitri bagaikan “makan sayur tanpa garam”, sehingga tidak heran masyarakat Gresik banyak yang membeli ikan bandeng untuk sajian Ramadhan dan Idul Fitri mereka.

Seperti diketahui, ada tiga moment the best price penjualan ikan bandeng di Kabupaten Gresik salah satunya Ramadhan dan jelang Idul Fitri, termasuk Idul Fitri tahun ini. Tidak main-main, pada perayaan Ramadhan 1443 H/2022 saja harga bandeng bisa tembus di angka Rp30 ribu per kg, dari harga sebelumnya yang hanya Rp25 ribu per kg.

Syaifullah Mahdi, mengatakan dirinya juga telah memanen ikan bandeng hasil budidayanya sebanyak 20 ton. Dia mengatakan permintaan ikan bandeng pada Idul Fitri 1443 H/2022 juga cukup tinggi, sehingga harganya pun merangkak naik.

“Harganya tinggi, sekarang bisa sampai Rp30 ribu per kg dengan ukuran sekitar 300 gram/ekor. Harganya naik, karena permintaannya tinggi. Apalagi sekarang banyak warga yang mudik, jadi sebelum ke rumah orang tua mereka di Gresik, pemudik belanja ikan bandeng dulu untuk sajian saat Idul Fitri,” tukas Syaifullah Mahdi.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, tradisi tahunan setiap akhir Ramadhan di Kampung Bandeng Gresik dengan mengadakan lomba ikan bandeng kawak itu sangat positif. Acara yang digelar setahun sekali tersebut juga dirasa sangat produktif guna melestarikan budaya budidaya ikan, khususnya budidaya ikan bandeng di Kabupaten Gresik.