Bamsoet Dukung Pembalap Indonesia Berlaga di FIA Motorsport Games 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan pada tahun ini Indonesia akan memulai debut di ajang kejuaraan bergengsi dunia, FIA Motorsport Games 2022.

Bersaing dengan lebih dari 72 negara yang bertanding di 18 jenis kejuaraan. Berlangsung 26-30 Oktober 2022 di Sirkuit Paul Ricard, Prancis.

"Tim Indonesia akan mengikuti dua kompetisi Karting Sprint. Aditya Wibowo akan turun di kategori Karting Sprint Junior. Serta Kaenan Reza Siri yang turun di Karting Sprint Senior. Sementara di Digital Motorsport/eSport akan berlaga Presley Martono," ujar Bamsoet usai menerima Tim Indonesia di FIA Motorsport Games 2022, di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Turut hadir Pembalap Digital Motorsport/eSport Presley Martono, pembalap Karting Sprint Aditya Wibowo dan Kaenan Reza Siri. Serta para pengurus IMI Pusat antara lain, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum Digital dan IT Tengku Irvan Bahran, Deputy Olah Raga Mobil Bagus Hermanto, Deputy Digital dan IT Afrian Jafar, Direktur Digital Motorsport Simulator Rulianto Katam, Direktur Digital dan IT Aplikasi Agfreyzhar, serta Direktur Komunikasi dan Promosi Teuku Sultan H Azwar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, FIA Motorsport Games pertama kali diselenggarakan oleh FIA pada tahun 2019, di Roma, Italia.

Diikuti sekitar 166 atlet dari 49 organisasi anggota FIA. Tim Rusia berhasil menjadi juara umum dengan satu medali emas, dan tiga medali perunggu.

"Pada saat itu Indonesia belum mengirimkan wakilnya. Di tahun 2020 dan 2021, FIA Motorsport Games tidak bisa diselenggarakan karena pandemi Covid-19. Di tahun kedua penyelenggaraan FIA Motorsport Games, Indonesia akhirnya bisa turut berkontribusi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain mengirimkan pembalap ke berbagai kejuaraan bergengsi dunia, komitmen IMI dalam memajukan Digital Motorsport juga terlihat dengan telah ditandatanganinya perjanjian Kerjasama operasional antara Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (LPDUK Kemenpora) dengan IMI Pusat pada Januari 2020, dalam hal pengelolaan Akademi Digital Motorsport Indonesia (ADMI).

"Kehadiran ADMI sangat berguna sebagai tempat latihan para pembalap riil maupun pembalap digital motorsport. Selain juga sebagai tempat menggelar event digital motorsport berskala lokal hingga internasional. Disisi lain, kehadiran IMI dalam manajemen bisa mendongkrak nilai ekonomis ADMI, sehingga menghasilkan pemasukan bagi negara melalui pendapatan negara bukan pajak," pungkas Bamsoet. (*)