Ditjen Hubla Berikan Penghargaan Kepada Para Duta Pelayanan Publik Berprestasi

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para Duta Pelayanan Publik yang berprestasi. Apresiasi atau penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Pada kesempatan ini, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para duta pelayanan publik yang telah berhasil merumuskan sikap perilaku stop, start and continue sebagai elaborasi dari hospitable spirit. Sikap perilaku diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kita insan perhubungan dalam menjaga dan mempertahankan kualitas pelayanan publik, " kata Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Wisnu Wardana dalam sambutannya saat menutup acara Bimtek Peningkatan Kompetensi Duta Pelayanan Publik , jumat (21/10).

"Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para trainer yang telah memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman di bidang hospitality serta kepada para peserta bimbingan teknis yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan," ujarnya.

Ia menambahkan, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia pelaksana yang telah menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan bimtek ini dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Harry Herlambang selaku hospitable trainer mengatakan bahwa saya berharap seluruh peserta mengaplikasikan indikator service 3P (People, Process, Place) kedalam bentuk nyata di tempat kerja dengan menggunakan kompetensi 3P People (Pengetahuan, Penampilan dan Penyampaian).

"Hal lain yang utama adalah ketika seluruh peserta dapat menikmati "happiness through hospitality" dengan kesamaan paradigma "to work is to serve" sehingga disadari bahwa menjalani keseharian di kehidupan bekerja adalah merupakan ibadah yang bernilai tinggi," tambahnya.

"Jika hal tersebut diyakini oleh seluruh peserta, maka membangun budaya layanan prima melalui nilai-nilai layanan hospitable spirit bukanlah hanya sekedar obsesi, cita2 dan slogan semata," ujarnya.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Germas, selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, KSOP Kelas I sorong sekaligus perwakilan peserta bimtek mengatakan bahwa kegiatan bimtek ini sangat bagus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di seluruh UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, karena kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik.

"Saya berharap kegiatan bimtek ini bisa dilaksanakan di seluruh UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna memberikan perubahan signifikan terhadap setiap pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Perlu diketahui, dalam penutupan bimtek ini juga dilakukan penandatanganan komitmen sikap perilaku stop, start and continue kepada seluruh peserta bimtek kali ini. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada peserta bimtek yang berprestasi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat, perwakilan hospitable trainer serta perwakilan dari Kepala KSOP Kelas I Balikpapan yang diberikan secara langsung.

Adapun penghargaan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni peserta dengan predikat Hospitable diberikan kepada Cahyono, A. Md dari KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, peserta dengan predikat Integrity diberikan kepada Eka Kristin D. Nainggolan, S.E dari KSOP Kelas II Bontang dan peserta dengan predikat Responsive diberikan kepada Germas, MM. M.Mar. Eng dari KSOP Kelas I Sorong.(*)