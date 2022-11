Ketua MPR RI Bamsoet Raih Juara III Kejuaraan Menembak Kopassus Open Championship 2022

TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Ketua Umum Perikhsa (Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia) dan Penasihat PB Perbakin, Bambang Soesatyo, meraih Juara III Kelas Novelty Shoot Eksekutif Kejuaraan Menembak Kopassus Baladika Open Championship 2022.

Bamsoet tergabung dalam Tim Aligator bersama Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapusdiklat BIN Brigjen Lucky Avianto, dan Aslog Kopassus Letkol Bayu Kurniawan.

Sementara Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan yang tergabung dalam Tim Bison berhasil menjadi Juara I. Tim Bison terdiri dari Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto, Dangroup-3 Kopassus Kolonel Inf Donny Pramono, serta Dansat-81 Kopassus Letkol Inf. Raden Nasrul Fathurrohman.

"Kejuaraan Menembak Baladika Open Championship 2022 diselenggarakan Group 1 Kopassus bekerjasama dengan Perbakin Banten, dalam rangkaian acara memperingati HUT ke-77 TNI. Diikuti 436 peserta berasal dari prajurit TNI, personil Polri, dan masyarakat sipil, yang terjun ke berbagai kelas kejuaraan. Selain sebagai ajang pembinaan atlet menembak, juga untuk mengasah kemampuan menembak prajurit TNI dan Polri, serta para pemilik izin khusus senjata api bela diri," ujar Bamsoet usai mengikuti Kejuaraan Menembak Kopassus Baladika Open Championship 2022, di Lapangan Tembak Group-1 Kopassus, Serang, Banten, Jumat (4/11/2022).

Turut hadir antara lain, Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto, Kapusdiklat BIN Brigjen Lucky Avianto, Aslog Kopassus Letkol Bayu Kurniawan, Dangroup-1 Kopassus Kolonel Romel Jangga, Dansat 81 Kopassus Letkol Inf Raden Nasrul Fathurrohman, Ketua KONI Provinsi Banten Edi Ariadi, serta Ketua Harian Perbakin Banten Kombespol Nunung Saefudin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di medan pertempuran maupun di medan perlombaan, kemampuan menembak prajurit TNI, termasuk di dalamnya prajurit Kopassus, tidak perlu diragukan. Salah satunya diperlihatkan dengan 13 kali menjadi Juara Umum lomba tembak internasional ASEAN Armies Rifle Meet (AARM).

"Pada 4-12 November 2022, AARM ke-30 akan diselenggarakan di Vietnam. TNI mengirimkan 25 prajurit dan 18 official. Kita doakan agar mereka bisa pulang dengan hasil maksimal, bisa kembali mengharumkan nama Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini sebelumnya juga berhasil menjadi Juara I Best of The Best Kelas Eksekutif dalam Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022 setelah mengalahkan Kepala BNN Komjen Pol Petrus Golose, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta dan Kajati Kalimantan Barat Mashudi, di Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Jakarta, Juli 2022.

Serta menjadi Juara II Kejuaraan Menembak Tribuana Merah Putih Open Championship 2022 IPSC Level II, Kelas Novelty Shoot 100 meter, 300 meter, dan 400 meter, yang diselenggarakan Sat-81 Kopassus di Mako Kopassus Cijantung pada Agustus 2022.

"Olahraga menembak merupakan salah satu cabang olahraga yang masuk dalam pertandingan Olimpiade, sehingga termasuk cabang olahraga bergengsi dunia. Lebih dari itu, olahraga menembak mengajarkan konsentrasi dalam berpikir dan bertindak, kemahiran akurasi dan ketahanan, fokus pada ketepatan mengambil keputusan, hingga tanggung jawab dan etika," pungkas Bamsoet. (*)