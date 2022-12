Bamsoet Apresiasi Konser Slank 'Beautiful Smile Indonesia' Tandai Babak Baru UKM Slankerpreneur

TRIBUNNEWS.COM- Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kesuksesan konser puncak HUT-39 Slank 'Beautiful Smile Indonesia' yang diadakan di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2022. Ribuan Slankers dari berbagai kota tumpah ruah di Prambanan. Termasuk, Menkopolhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Elemen baru yang membuat konser 'Beautiful Smile Indonesia' ini makin istimewa adalah kick-off Slankerpreneur. Bekerjasama dengan Bank Jateng, Slank menegaskan kedewasaan mereka dengan tekad memajukan bisnis UKM dari Slanker dan tidak berhenti sebatas seremoni belaka. Bank Jateng mengambil peran agar rekrutmen, mitigasi, pendidikan dan perluasan skala bisnis UKM dari Slankpreneur ini terjamin kesinambungan dan perluasan pasarnya," ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (20/12/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI yang ikut memberikan dukungan pada acara ini melalui Boss Production memaparkan, kesuksesan konser puncak HUT-39 Slank 'Beautiful Smile Indonesia' tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi yang sangat baik antara Peace Entertainment dan Boss Production, pemerintah pusat maupun daerah, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Polda Jateng dan DIY, TWC Prambanan dan masyarakat Jateng serta Yogya. Ramainya kembali pementasan musik, tentunya berdampak positif pada UKM setempat maupun sektor pariwisata.

Penjualan tiket masuk konser yang dilakukan secara online dalam waktu 10 hari habis terjual melalui Bostixx.com dan secara offline di ticket box di Black Stone Garage, di Jalan Hang Jebat 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Perjalanan grup band Slank yang sudah masuk tahun ke-39 patut diapresiasi. Tidak hanya sukses menggelar konser di Tanah Air, Slank juga sukses menggelar sejumlah konser di luar negeri. Antara lain di Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Filipina, hingga Amerika Serikat. Semoga tahun depan, rangkaian tur Slank 40 tahun, lebih meriah dan bermakna untuk bangsa," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, konser puncak HUT-39 Slank Beautiful Smile Indonesia' juga melibatkan sejumlah artis. Seperti, Endank Sukamti, Vina Panduwinata serta Stars & Rabbit.

Sebagai band pembuka, Endank Soekamti yang merupakan aset musik Yogyakarta tampil gahar. Lahir tahun 2001 dan eksis hingga sekarang, Endank Soekamti memainkan sejumlah lagu seperti 'Semoga Kau di Neraka', 'Pejantan Tambun', 'Pengen Kawin', 'Rayuan Pulau Kelapa', 'Angka 8', dan sebagainnya. Selanjutnya, Diva musik Indonesia Vina Panduwinata hadir mencairkan suasana melalui lagu 'Aku Makin Cinta', 'September Ceria', 'Aku Melangkah Lagi', 'Di Dadaku Ada Kamu'.

"Dilanjutkan Stars & Rabbit yang membawakan lagu-lagu yang dirilis dalam 'EP Far Away From Land', yaitu '13 Miles Offshore', 'While We Beat the Waves', serta 'Soul Whispers'. Slank juga mengajak sekelompok animator milennial Indonesia yaitu Dream Catcher dan Dosy Omar selaku Movie Documenter yang pernah menggarap film dokumenter Slank," pungkas Bamsoet.