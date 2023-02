KLHK Kembali Laksanakan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Maluku

TRIBUNNEWS.COM- Kementerian Lingkungan Hidup dan K ehutanan (KLHK) kembali melaksanakan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Kota Ambon, Provinsi Maluku (20/2/2023). Kegiatan ini merupakan rangkaian Sosialisasi FOLU Net Sink Sub Nasional di 22 provinsi. Kegiatan Sosialisasi FOLU Net Sink 2030 Provinsi Maluku ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Dalam laporan kegiatannya, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Tasdiyanto menyatakan untuk mendukung tercapainya target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, telah dibangun dan dioperasionalkan kantor Project Management Office (PMO) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dengan nama FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) yang akan menjadi pusat kendali operasional FOLU Net Sink, mengsinkronkan program pembangunan lintas unit Eselon I Kementerian LHK, lintas Kementerian dan Lembaga, Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam arah vektor yang sama pencapaian penurunana emisi gas rumah kaca.

Dalam sosialisasi sub nasional ini, disampaikan arahan umum oleh Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Ruandha Sugardiman yang menyatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 jutaton CO2e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen Long Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050).

“yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan Indonesia’s FOLU Net Sink 2023 adalah Sustainable Management, Environment Governance, dan Carbon Governance, sedangkan pencapaian FOLU Net Sink 2030 dilakukan melalui aksi pegurangan emisi, mempertahankan serapan, meningkatkan serapan karbon, serta pengembangan kelembagaan”, lanjut Ruandha.

Pada kegiatan sosialisasi ini, dilaksanakan juga sesi pemaparan rencana kerja pada 5 bidang FOLU Net Sink 2030, yaitu: Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari yang disampaikan oleh Dr. Ir. Drasopolino, M.Sc; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon oleh Ir. Edy Nugroho Santoso; Bidang III Konservasi disampaikan oleh Drh. Indra Exploitasia, M.Si; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh Agus Yasin, S.Hut., M.Sc; dan Bidang V Instrumen dan Informasi oleh Yeri Permata Sari, S.Hut., M.T., M.Sc.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi, akan diselenggarakan workshop Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Maluku pada tanggal 21 Februari 2023, diharapkan akan terjalin partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak di Provinsi Maluku untuk bersama-sama membahas, menyepakati dan menyusun target Indonesia’s Folu Net Sink 2030 di Provinsi Maluku. Selain itu diharapkan juga dapat melakukan sinkronisasi, konsolidasi data dan informasi serta tata kerja dan tata waktu penyelesaian Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink Provinsi Maluku

Sosialisai tersebut terbagi pada beberapa regional yaitu: (1) Regional Sumatera (Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Bangka Belitung); (2) Regional Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur); (3) Regional Bali Nusra (Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat); (4) Regional Sulawesi dan Maluku (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara); dan (5) Regional Papua (Provinsi Papua, Papua Barat).