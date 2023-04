Kementerian Perhubungan dan IALA Jalin Kerja Sama Peningkatan SDM di Bidang Keselamatan Pelayaran

Dok. Kemenhub

Kunjungan dari Mr. Omar Frits Erikkson, Deputi Sekjen International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) sekaligus Dekan World Wide Academy (WWA) IALA pada hari Sabtu, 29 April 2023 di Distrik Navigasi Kelas I Tipe B Tanjung Priok.