Tingkatkan Kompetensi Auditor ISPS Code, Kemenhub Kolaborasi dengan Australia Gelar Inspector Course

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan Australia. Kali ini, kolaborasi tersebut menghasilkan kegiatan pelatihan bagi para Inspektur Keamanan/Auditor International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) yang dilaksanakan di Makassar yaitu ISPS Inspector Course.

ISPS Inspector Course ini diadakan oleh Departement of Home Affairs Australia dan dilatih oleh para ahli dari International Maritime Organization (IMO). Acara ini juga menjadi momentum penting untuk menekankan penerapan ISPS Code dalam industri maritim.

Dalam sambutannya, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Rivolindo, mengucapkan apresiasi kepada Kedutaan Besar Australia. "Kami menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama dalam menyelenggarakan "ISPS INSPECTOR COURSE". Saya berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh peserta," ujar Rivolindo, Senin (5/6).

ISPS INSPECTOR COURSE ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para Auditor ISPS Code terkait dengan Implementasi Kode Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code). Keamanan maritim merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keselamatan operasional di sektor maritim, khususnya pada Direktorat Perhubungan Laut.

"Kami ingin mengucapkan apresiasi kepada Departement of Home Affairs Australia dan Trainer dari IMO (International Maritime Organization) atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyelenggarakan ISPS INSPECTOR COURSE ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berkomitmen untuk menghadiri pelatihan ini dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka dalam bidang keamanan maritim," tambah Rivolindo.

Penerapan ISPS Code merupakan langkah strategis dalam menjaga keamanan dan perlindungan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional. Di tengah dunia yang terus berkembang, tantangan keamanan maritim semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak yang terlibat.

ISPS Code memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif pada fasilitas pelabuhan di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan seluruh infrastruktur maritim di negara ini.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar; Departement Of Home Affairs Australian Government; Mr. Alex Stephens- Consul from Consulate General in Makassar; Ms. Gillian Vanduren - First Secretary Department Home Affairs; Mr. Mourad Ghorbel - IMO; Mr. Andrew Mallia – IMO; Para Peserta ISPS INSPECTOR COURSE di Ditjen Hubla.(*)