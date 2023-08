Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik, Disnav Tanjung Priok Luncurkan ‘PROMOAKSI’

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok meluncurkan Core Value Pelayanan ‘PROMOAKSI’ dalam acara Forum Komunikasi Publik 'Rempug Bahari' 2023, Kamis (24/8).

TRIBUNNEWS.COM – Belum cukup dengan pelaksanaan kesinambungan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok meluncurkan Core Value Pelayanan bertajuk ‘PROMOAKSI’.

‘PROMOAKSI’ merupakan singkatan dari Profesional, Modern, Akuntabel, Bersih Melayani, yang diresmikan oleh Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Raymond Sianturi Priok dalam Forum Komunikasi Publik 'Rempug Bahari' 2023, pada Kamis (24/8) lalu.

Raymond mengatakan, pihaknya terus mendorong terwujudnya perubahan dalam semangat Reinventing the Government sebagai upaya penguatan Good Corporate Governance (GCG) pada Distrik Navigasi Tanjung Priok.

Hal ini diwujudkan melalui upaya-upaya Enterprising the Government, berupa penguatan jiwa kewirausahaan, penguatan fokus pada peningkatan ragam dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas dan kepuasan masyarakat.

“Oleh karenanya, Core Value Pelayanan ini hendaknya dihayati dan dijadikan sebagai DNA baru, baik oleh individu pegawai maupun organisasi Distrik Navigasi Tanjung Priok, sehingga dapat memperkuat perwujudan cita-cita perubahan dan pembaharuan yang didengungkan dalam semangat I’M THE NEW ME,” tegas Raymond.

Lebih lanjut, Raymond mengungkapkan bahwa Disnav Tanjung Priok juga terus melakukan upaya-upaya penguatan di bidang sumber daya manusia.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Disnav Tanjung Priok, Indriati, mengatakan bahwa pihaknya juga telah mencanangkan Human Resource to Human Capital (HR2HC) Transformation Program.

“Program ini memastikan keberadaan seluruh personil Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sebagai investasi penting yang menjadi modalitas bagi organisasi, yang senantiasa bertumbuh dan mengalami valuasi positif sehingga kontribusi kepada organisasi dapat turut berkembang,” jelas Indriati.

Indriati menerangkan, semua upaya-upaya ini dilakukan dengan harapan agar cita-cita yang mengiringi penetapan Distrik Navigasi Tipe-B Tanjung Priok sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat segera direalisasikan.

“Tujuan kami adalah untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat,” tukasnya.

Ia menegaskan, bahwa ini adalah upaya-upaya Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dalam memastikan kontribusi optimal bagi penguatan konektivitas laut yang efisien dan efektif melalui penataan alur pelayaran dan zonasi di perairan, guna mendorong kelancaran mobilitas logistik sekaligus menekan biaya logistik yang akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.(*)