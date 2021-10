TASPEN Meraih Penghargaan The Best Brand Image in Mandatory Insurance Category.

TRIBUNNEWS.COM - PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan The Best Brand Image in Mandatory Insurance Category dalam ajang Indonesia BUMN Awards 2021 yang diselenggarakan oleh The Iconomics. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam bidang komunikasi dan kehumasan. Penghargaan diberikan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro kepada Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (12/10).

Direktur Utama TASPEN A.N.S Kosasih mengatakan, "Suatu kebanggaan bagi kami telah berhasil meraih prestasi luar biasa ini. Di samping itu, kami memberikan apresiasi tertinggi kepada seluruh insan TASPEN atas dedikasinya kepada TASPEN, sehingga kita dapat bersama-sama meraih penghargaan dalam ajang ini. TASPEN sebagai perusahaan asuransi yang telah berdiri sejak 58 tahun lalu, selalu berkomitmen untuk menjaga citra positifnya. Hal ini kami wujudkan secara konsisten dengan melakukan pengembangan dan inovasi strategi komunikasi perusahaan serta menyesuaikan dengan tren komunikasi terkini, sehingga penyebaran informasi dapat berlangsung dengan cepat dan tepat. Kami berharap, penghargaan ini menjadi pemicu bagi TASPEN untuk terus menghadirkan beragam inovasi layanan dan terus memberikan pelayanan optimal bagi Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan di seluruh Indonesia."

Proses penjurian ajang Indonesia BUMN Awards 2021 dilakukan secara online dengan mengeksplorasi beragam informasi dari beberapa perusahaan BUMN. Proses penjurian juga melibatkan sejumlah praktisi dan periset yang memiliki reputasi terbaik dalam bidang komunikasi dan kehumasan.

Penghargaan dalam ajang ini dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Brand Equity dan Corporate Brand Communication Awards. Kelompok Brand Equity terdiri dari Brand Popularity, Brand Image, Customer Satisfaction, dan Social Economy Contribution. Sedangkan kelompok Corporate Brand Communications Awards terdiri dari Annual Report, Company Profile Video, Company Profile Print, dan Corporate Communications & PR Strategy.

Selama masa pandemi, TASPEN tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan peserta dengan menerapkan layanan digital berupa TASPEN PESONA (Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan dengan Pelayanan Bebas Corona), yakni deretan layanan berbasis daring yang meliputi TOOS (Taspen One-hour Online Service), layanan E-Klim, T-care, dan Otentikasi Digital. Peserta pensiunan dapat mengakses layanan TASPEN melalui e-klim.taspen.co.id dan tcare.taspen.co.id untuk mengunduh formulir klaim atau mengajukan pertanyaan dan keluhan.