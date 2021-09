Tantang Kreativitasmu 'Memulas Wajah' Lewat Make Up Kit ala K-Beauty Ini

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena Korean Wave (K-Wave) atau disebut Hallyu kini menyebar ke seantero dunia.

Apapun seni maupun budaya yang berkaitan dengan Korea tentu menjadi hal yang sangat diminati.

Mulai dari musiknya (K-Pop), serial dramanya (K-Drama), hingga produk kosmetik dari negara itu (K-Beauty), turut menghipnotis banyak kaum dewasa hingga milenial di dunia, termasuk Indonesia.

Terkait sisi kecantikan, Korea dikenal sebagai negara yang memang berhasil menciptakan berbagai tampilan make up yang dapat membuat wajah tampak terlihat lebih cute glowing bahkan awet muda.

Hal ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi serta pemilihan warna yang soft, colorful serta bahan yang alami dalam proses pembuatan produknya.

Salah satu brand make up yang baru saja hadir di pasar Indonesia adalah barenbliss (BNB) yang memang sengaja menghadirkan make up kit yang cocok untuk jenis dan warna kulit perempuan Asia.

Selain menggunakan bahan alami yang akan tetap menjaga kesehatan kulit, brand ini juga menargetkan perempuan kalangan milenial sehingga produknya pun cukup terjangkau.

Dibesut oleh Make Up Artist ternama Korea, Jina Kim, BNB memperkenalkan 4 varian produknya yakni Berry Makes Comfort Lip Matte, Fortune Cookie Eyeshadow, Spark-tacular Party Blush On, dan Rich Girl in Area Highlighter.

Lalu seperti apa sih make up kit yang colorful dan menggemaskan ini, yuk intip reviewnya.