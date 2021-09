Suka Makanan Jepang? Yuk Ikuti Serunya Komik Lil’ Sis Please Cook For Me, Isinya Kocak, Menghibur

TRIBUNNEWS.COM - Mini seri slice of life tentang masak memasak dengan komedi yang menghibur.

Komik yang tamat dua volume ini berjudul asli Imoto-tachi Ni Yakasetai karya Iunosu yang diterbitkan tahun 2017 oleh Shogakukan.

Bagi pecinta makanan Jepang, pasti sudah tahu hidangan monjayaki.

Dengan latar belakang Tsukishima, salah satu sudut kota di Tokyo yang menjadi daerah yang terkenal dengan monjayaki-nya, komik ini menceritakan tentang salah satu restoran kecil monjayaki yang sangat diminati para pelanggannya.

Yuzuki, seorang mahasiswa yang juga anak tertua keluarga Umikawa dipaksa menjadi penerus kedai Umikawa karena kedua orangtuanya mendadak ‘kabur’ ke Kansai untuk membuka cabang di sana.

Dengan semua kekacauan dan kepanikannya, ia berusaha melayani pelanggan yang tak henti berdatangan ke kedai kecilnya.

Yuzuki mencoba menu baru sembari belajar mengikuti trend. Sementara itu, keempat adik perempuannya malah sibuk sendiri dan enggan membantu kakak laki-lakinya.

Namun dengan ketekunan Yuzuki, akhirnya dia mampu menggiring adik-adiknya dan mau membantunya berinovasi.

Salah satu judul mangaka Iunosu yang sudah diterbitkan Elex adalah komik I Don’t Know Such A Sweetness Like This, komik serial cantik yang sama-sama dicetak premium bookpaper.

Ukuran Lil’ Sis Please Cook For Me adalah 12 x 18 cm dengan cover Glossy yang layak untuk jadi koleksi mini seri kalian.

(Niken Djokosuratno S/ Editor Komik Elex)