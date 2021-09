Serum Kombinasi Bahan Aktif dan Natural Atasi Tanda-tanda Penuaan dan Kulit Kusam

TRIBUNNEWS.COM - Pemakaian serum berdampak besar bagi kesehatan kulit karena kandungan bahan aktifnya yang kaya.

Apa pun kondisi kulit kita, berjerawat, mulai muncul kerutan, atau terlihat kusam, sebaiknya masukkan serum dalam rutinitas skincare.

"Serum adalah jenis skincare yang paling manjur, karena konsentrasi bahan aktifnya paling banyak," kata Dendy Engelman, MD, dokter kulit di New York, seperti dikutip Kompas.com.

Serum bekerja efektif karena terdiri dari molekul kecil, yang memungkinkan produk ini menembus jauh ke dalam pori-pori kita untuk meningkatkan kerjanya.

SQINPRO baru-baru ini menghadirkan dua serum sekaligus yang dapat membantu mencerahkan, mengencangkan, mengatasi jerawat, dan melawan tanda-tanda penuaan.

Dua rangka-ian serum ini adalah SQINPRO Vitamin C Serum Plus dan SQINPRO Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1%.

Serum ini memiliki tekstur ringan dan bisa menyerap lebih cepat ke dalam kulit.

Keduanya merupakan serum hybrid yang dibuat dengan inovasi terbaru, meng-gabungkan antara bahan-bahan aktif dan natural.

SQINPRO Vitamin C Serum Plus dan SQINPRO Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1% juga diformulasikan secara khusus oleh para ahli agar dapat memberikan solusi perawatan kulit terbaik.

"Kami menggunakan ingredients hybrid, gabungan dari bahan aktif dan bahan natural. Kami yakin dengan menggabungkannya secara tepat dan sesuai, maka hasilnya akan efektif. Tentunya penggabungan ini sudah melewati tahapan riset yang cukup panjang, kami dapat memastikan bahwa produk kami aman dan memberikan hasil nyata untuk segala permasalahan wajah," ungkap Yetty Octaviani Irawati, yang lebih dikenal dengan nama venny christian, Founder SQINPRO.