Intip Yuk, Begini Tahapan Riasan Wajah Cantik Ala Korean Look

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Riasan wajah ala Korean look kini sudah mulai menggeser tampilan make up ala American look yang biasanya menampilkan hasil pulasan yang lebih bold.

Korean make up look menawarkan kecantikan wajah yang alami, terlihat lebih muda, bahkan kulit pun juga tampak glowing dan sehat.

Saat membahas mengenai make up, Korea Selatan (Korsel) kini menjadi salah satu inspirasi bagi para Korean beauty (K-beauty) enthusiast di tanah air.

Hal itu karena riasan wajah yang simple dan natural ala Korean make up look ini dapat menjadi andalan dalam beraktivitas sehari-hari.

Lalu apa bedanya antara Korean make up dan American make up ?

Dikutip dari laman Fabbon.com, Selasa (21/9/2021), riasan wajah untuk dua jenis make up look ini sangat berbeda dalam pengaplikasiannya.

Menggunakan eyeshadow tempelan ternyata lebih praktis terutama pada bagian wajah yang paling sulit kita rias yaitu bagian mata. Pada bagian mata kita harus menutup bagian mata yang akan dirias ketika akan membubuhkan eyeliner atau eye shadow. Sekarang Dengan adanya eyeshadow tempelan semua menjadi praktis dan mempunyai banyak varian warna. Model : Linda Karamoy Tribun Jateng/Hermawan Handaka (Tribun Jateng/Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Eyeshadow

Untuk bagian mata, American dan Korean look sangat berbeda.

Orang Amerika biasanya melapisi warna eyeshadow yang berbeda pada kelopak mata dan dibaurkan untuk mendapatkan kontur mata dengan efek smokey eyes.