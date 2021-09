20 menit dari Monas, Rumah Mewah Bukit Podomoro Magnet Baru Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM - Lokasi strategis dan aksesibilitas yang bagus merupakan dua syarat penting dalam memilih hunian, sehingga nilai investasi dapat terus meningkat. Tidak hanya itu saja, kredibilitas pengembang dan fasilitas premium yang ditawarkan, menjadi nilai penting sebuah produk properti diperhitungkan oleh konsumennya.

Pengembang properti terdepan dan terpercaya di Indonesia, PT Agung Podomoro Land Tbk (APL), baru saja meluncurkan hunian eksklusif terbaru di kawasan premium Jakarta Timur yang bernama Bukit Podomoro Jakarta secara virtual pada tanggal 11 September 2021 di platform zoom, youtube, facebook dan instagram Agung Podomoro Land.

Acara yang megah menampilkan profile dari Bukit Podomoro Jakarta, virtual tour, dan testimoni dari para konsultan yang turut memberikan kontribusinya seperti Palmscape dan Avalon Collective dari Singapura serta Hadivincent Architect. Pada awal peluncurannya, Bukit Podomoro sudah mendapat sambutan yang sangat baik dengan dihadirinya ribuan orang secara virtual.

Dalam testimoninya, 3 konsultan yang terlibat dalam perencanaan Bukit Podomoro menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan desain Bukit Podomoro yang semuanya berangkat dari satu misi yang sama yaitu untuk menciptakan sebuah kawasan dimana penghuni nya dapat merasakan PRIDE, PRIVACY, PLEASURE dan LUXURIOUS.

Bukit Podomoro Jakarta

Pada diskusi webinar yang diadakan pada acara tersebut, Presiden Direktur Era Indonesia Darmadi Darmawangsa sebagai salah satu pembicara menjelaskan saat ini Jakarta memiliki magnet baru yakni hunian mewah yang menghadirkan fasilitas premium yang berbeda dengan pengembang lainnya. Lokasinya di Jakarta Timur dengan lahan 9,6 hektar, konsepnya bagus dan developernya berumur 52 tahun.

"Pengembangnya Agung Podomoro Land menghadirkan hunian premium dan luxurious yang dinamakan Bukit Podomoro Jakarta. Anda bayangkan dengan lahan 9,6 hektar hanya ada 300 rumah, dengan satu rumah berisi 4 berarti 1200 orang, dibagi dengan luas lahan 9,6 hektar dan berada di Jakarta. Saya rasa ini tidak ada kelemahannya sama sekali produk ini ya, semuanya bagus, lokasinya dekat, aksesibilitasnya dekat, desainernya tepat, konsepnya juga bagus,” jelas Darmadi.

Dijelaskan oleh Darmadi, dengan lokasi hunian yang hanya 20 menit dari monas, dapat membantu produktivitas masyarakat modern masa kini. Apalagi dengan patokan monas tersebut, saat ini di wilayah Jakarta belum ada pembanding yang spesifikasi ukuran rumahnya, luas tanahnya, kualitasnya dan brand developernya seperti Bukit Podomoro Jakarta.

“Wow, I cannot imagine dekat monas 20 menit, solve my problem, dan ini dikelilingi komersial bisnis yang bagus sekali dan saya sangat yakin wilayah Jakarta timur ini akan terangkat menjadi wilayah yang memiliki magnet tinggi. This is very good untuk lokasi dan orang-orang yang ingin membeli properti,” ujar Darmadi.

“Saat ini saya sudah tinggal di Jakarta Timur, namun kawasan dan fasilitas yang ditawarkan oleh Bukit Podomoro lebih membuat saya tertarik lagi karena design, fasilitas dan kawasan nya terbaik yang pernah saya lihat di Jakarta Timur ini, karena itu saya sangat tertarik dan membeli unit rumah di Bukit Podomoro,“ ujar Bapak Wibowo, salah satu peminat rumah di Bukit Podomoro Jakarta.

Chief Marketing Officer Bukit Podomoro Jakarta Zaldy Wihardja mengatakan Bukit Podomoro Jakarta akan menjadi investasi terbaik bagi masyarakat. Di tengah meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, Bukit Podomoro Jakarta hadir sebagai hunian mewah yang berada di dalam Ibukota Jakarta namun dengan harga yang sangat kompetitif dengan hunian sekitarnya, walaupun fasilitasnya lebih lengkap, yakni mulai dari Rp 3,7 miliar.