Modest Fashion Project (MOFP) 2021 Kembangkan Industri Fashion Muslim Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus berkomitmen mengembangkan industri fashion muslim nasional dengan menyelenggarakan Modest Fashion Project (MOFP) 2021.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya kompetisi MOFP telah sampai di tahap

grand final.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin,

Reni Yanita mengatakan seluruh peserta yang dinyatakan lolos sebagai finalis 20 besar kompetisi MOFP berhak mendapatkan program pembinaan dari Ditjen IKMA selama dua tahun berupa coaching start up IKM fashion muslim dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya,” ungkap Reni Yanita, Sabtu (25/9/2021).

MOFP merupakan kompetisi desain dan konsep bisnis fashion muslim yang diselenggarakan Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin sejak 2018. Tahun ini, Inagurasi atau puncak kegiatan MOFP 2021 dilaksanakan secara hybrid, dengan agenda penjurian grand final, penampilan karya masterpiece para desainer MOFP tahun sebelumnya, sekaligus pengumuman kompetisi MOFP 2021.

Reni Yanita mengungkapkan kompetisi MOFP bertujuan untuk memberikan wadah dan

panggung kepada desainer muda agar mampu menjadi wirausaha fashion muslim

yang berdaya saing.

Menurut Reni Yanita, peran desainer sangat penting dalam menentukan

arah tren serta pengembangan inovasi baru dalam pengembangan produk fashion

muslim di Indonesia.

“Sudah banyak nama desainer fashion maupun brand fashion Indonesia yang mendunia, dan saya harap finalis MOFP bisa menjadi desainer fashion yang juga dapat berkarya di kancah dunia mempromosikan dan memajukan potensi industri fashion muslim nasional,” ujar Reni Yanita.

Kontribusi industri tekstil dan pakaian jadi terhadap PDB industri pengolahan non

migas tahun 2020, yaitu sebesar 6,76%. Pada Triwulan II 2021, sektor ini kembali

menunjukkan kontribusi positif sebesar 6,03%.

“Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin, nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi

sepanjang tahun 2020 mencapai US$ 10,62 miliar, dan pada periode Januari-Juli

tahun 2021 ekspor sektor ini mencapai US$ 6,93 miliar,” terang Reni.

Sementara itu, mengenai pertumbuhan industri fashion muslim dunia, The State

Global Islamic Ecomony (SGIE) Report 2020/2021 melaporkan proyeksi konsumsi

fashion muslim dunia pada 2024 akan mencapai US$ 311 miliar. Sedangkan

konsumsi fashion muslim Indonesia pada tahun 2019 adalah senilai US$ 16 miliar,

atau terbesar kelima di dunia setelah Iran, Turki, Saudi Arabia dan Pakistan.“Hal ini menunjukkan bahwa peluang pasar fashion muslim global maupun domestik

sangat besar dan harus dimanfaatkan oleh industri fashion muslim Indonesia,” ucap

Reni.

Tak hanya itu, Indonesia juga rupanya menduduki peringkat ketiga sebagai negara

yang mengembangkan fashion muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab dan

Turki. Dengan beragam pembinaan dan dukungan terhadap industri fashion muslim

Tanah Air, Reni optimistis Indonesia dapat menjadi salah satu pusat fashion muslim

dunia.

Reni juga berharap kompetisi MOFP dapat menjadi ajang untuk memperluas

pengalaman, jejaring, wawasan, serta ilmu bagi desainer fashion muslim Tanah Air.

Pada akhir acara Inagurasi MOFP 2021, Reni juga mengumumkan tiga juara dan satu

juara favorit yang berhak mendapatkan hadiah total Rp 75 juta rupiah.