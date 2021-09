Sensasi Unik Saus Ala Gochujang hingga Gourmet Chili with Raw Mango dalam Balutan Burger

TRIBUNNEWS.COM - Saus Heinz dengan cita rasa yang sudah mendunia kini hadir di Indonesia.

Bukan hanya satu, PT Heinz ABC Indonesia (Kraft Heinz Indonesia) menghadirkan empat jenis saus, di antaranya Heinz Tomato Ketchup, saus tomat yang memiliki cita rasa ikonik sejak 1869.

Tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetik, tanpa penguat rasa, dan tanpa pemanis buatan.

Kemudian Heinz Indonesian Gourmet Chili with Raw Mango, saus sambal dengan sensasi mangga muda yang memberikan rasa pedas, gurih dan segar.

Heinz Korean Gourmet Chili ala Gochujang, saus sambal rasa gochujang khas Korea yang memberikan sensasi unik dengan rasa pedas manis.

Baca juga: Heboh BTS Meal Diburu ARMY, Jadi Inspirasi Betrand Antoli, Racik Resep Saus Cajun, Apa Rasanya?

Baca juga: Jangan Asal Beli, Ini Ciri-ciri Saus Sambal Botolan yang Berbahaya Bagi Kesehatan

Selanjutnya Heinz Mexican Gourmet Chili with Roasted Jalapeno, saus sambal dengan cabai jalapeno panggang khas Meksiko yang memberikan sensasi pedas dengan rasa smokey yang unik.

"Produk-produk Heinz telah tersedia secara nasional di swalayan moderen ataupun di e-commerce dalam kemasan botol upside-down 325 gram dan kemasan pouch 125 gram," kata Steven Debrabandere selaku Managing Director Kraft Heinz Indonesia dan Papua New Guinea dalam acara peluncuran Heinz belum lama ini.

Sebagai bagian dari perayaan hadirnya Heinz di Indonesia, Kraft Heinz Indonesia berkolaborasi dengan Goods melalui kolaborasi menu gourmet burger dan merchandise.

Menu kolaborasi terdiri dari burger siap saji dan Do It Yourself burger yang dapat dibuat dan disiapkan oleh konsumen di rumah.

Anton Wirjono, Founder dan CEO dari Goods juga turut menjelaskan lebih jauh mengenai kolaborasi Heinz dan Goods dimana menu-menu gourmet burger ini terinspirasi dari varian saus yang diluncurkan oleh Heinz di Indonesia.

Heinz dan Goods Burger menghadirkan Heinz Tomato Ketchup x The 57 Burger, Heinz Indonesian Gourmet Chili x The Mango 'n Spicy Burger, Heinz Korean Gourmet Chili x K-GO Burger, Heinz Mexican Gourmet Chili x SMOKY JLPO Burger untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu ingin mengeksplorasi cita rasa baru.

"Seluruh menu akan mulai tersedia di gerai Goods Burger di Panglima Polim dan Pondok Indah Mall pada akhir bulan September 2021, serta melalui layanan pesan antar online," kata Anton.

Selain itu, kata Anton Heinz juga berkolaborasi dengan The Goods Dept. untuk meluncurkan merchandise Heinz yaitu T-shirt dan tote bag eksklusif.

Pada Oktober 2021, merchandise ini akan tersedia di toko online dan offline resmi The Goods Dept, serta toko e-commerce resmi Heinz ABC di Tokopedia dan Shopee .