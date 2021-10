Lakukan Perawatan Wajah dengan Skincare, Masih Perlukah ke Klinik Kecantikan?

TRIBUNNEWS.COM - Saat ini perawatan kecantikan sudah menjadi bagian dari gaya hidup.

Tak hanya perempuan, laki-laki juga sudah semakin memperhatikan kesehatan melalui perawatan kulit wajah.

Selain menggunakan skincare, merawat kulit sebaiknya didukung dengan mendatangi klinik kecantikan.

Melakukan treatment di klinik sangat penting karena dapat memaksimalkan kesehatan dan kecantikan kulit.

Kelebihan melakukan perawatan di klinik selain menggunakan teknologi canggih, juga ditangani langsung oleh profesional.

Apalagi jika permasalahannya seperti jerawat, flek hitam dan penuaan dini, sebaiknya dibantu oleh klinik kecantikan.

Di Karadenta House Of Beauty misalnya. Di klinik tersebut ada tiga treatment yang banyak diminati.

Pertama All in one Treatment untuk memaksimalkan kulit sehat dengan mengontrol minyak berlebih atau kulit yang terlalu kering.

Kedua Barbie Skin Treatment terkhusus untuk customer yang ingin mendapatkan hasil secara instan dengan sekali perawatan.

Terakhir, Total Skin Renewal dengan menggunakan teknologi laser dan IPL (Intense Pulse Light) untuk menangani bekas jerawat dan flek hitam.