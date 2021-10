Axel Vinesse Jadi Referensi Gaya Hidup Urban Kaum Muda, Dibuat oleh Artisan Skill Tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Memiliki misi terus mempercantik Indonesia, jenama perhiasan UBS Gold tidak pernah berhenti untuk berinovasi.

Axel Vinesse by UBS Gold merupakan satu di antara inovasinya, yang menempatkan diri sebagai referensi gaya hidup urban ala kaum muda Indonesia, dengan konsep perhiasan yang Bold, Edgy, dan Urban.

Dengan tagline In Gold We Bold, setiap sisi dan sudut dari perhiasaan Axel Vinesse by UBS Gold ini dibuat melalui assembling dan finishing oleh artisan perhiasaan yang memiliki skill dan jam terbang tinggi.

Kemampuan sang artisan merancang koleksi ini didukung pengaplikasian beberapa teknologi yang sangat canggih, hollow technology dan laser cut.

Kedua metode ini dihadirkan demi memberikan kesan mewah, menawan namun juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi para penggunanya.

“Dengan menggunakan bahan dasar solid gold berkadar delapan karat, perhiasan Axel Vinesse by UBS Gold dijamin memiliki daya tahan yang sangat lama," kata E-Commerce Director UBS Gold, Michael Yahya.

Selain itu, lanjutnya, solid gold yang dipilih juga memiliki sifat hypoallergenic yang tidak akan menyebabkan efek samping terhadap kulit seperti gatal maupun alergi.

Pada koleksi kalung dan gelang juga dilengkapi fitur adjustability yang ramah dan mudah dipakai, sehingga Axel Vinesse by UBS Gold memastikan para penggunanya dapat mengatur ukuran perhiasan emas sesuai dengan kebutuhan.

Jadi, kenyamanan merupakan top priority yang didorong oleh Axel Vinesse by UBS Gold.

Axel Vinesse by UBS Gold melepas 9 koleksi jenis perhiasan emas dengan total 53 produk yang mengusung konsep Bold, Edgy dan Urban. Antara lain Arta, Kubas, Geometrie, Raina, Comunica, Audace, Catena, Gemma, dan Clipe.