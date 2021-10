Cerita Selebgram Andhita Irianto Tentang Lip Cream dengan Tiga Varian Shades yang Disukai Para MUA

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai selebgram, Andhita Irianto bukan nama asing di industri make up artis (MUA).

Wanita asal Lampung ini dikenal sebagai MUA sekaligus pengusaha di bidang kecantikan dengan brand After Beaute.

Eksistensi After Beaute di dunia kosmetik Indonesia dimulai sejak merilis Lip Cream dengan 3 varian shades pada 31 Maret 2021 lalu, yaitu Madame, Kinda Cute, dan Velvet Waffle.

Andhita mengklaim After Beaute disukai oleh MUA se-Indonesia.

Alasannya, menurut dia, tiga varian shades produknya merupakan warna-warna umum atau basic yang biasa dipakai wanita, yaitu warna nude, bold, dan soft matte.

"Para MUA merasa tiga varian shades tersebut bisa penuhi kebutuhan mereka saat merias wajah kliennya, mulai dari acara formal sampai kasual, seperti itu pernikahan, pesta, wisuda, photo dan video shoot dan lain-lain," ucap Andhita.

Dari tiga varian itu, lanjut dia, ada dua yang nude (warna kulit), yaitu kinda cute yang best seller dan velvet waffle.

Untuk tipe bibir hitam bisa menggunakan kinda cute, dan untuk tipe bibir yang lebih ke pink atau pucat bisa pakai velvet waffle.

"Sedangkan kalau madame, biasanya dipakai untuk ombre lip. Kan ombre lip lagi best of the best lip cream pada saat sekarang, karena kalau cewek itu ‘dikit-dikit ombre’ karena lagi hype ‘korea-korea-an’. Jadi, tergantung cocoknya si klien saja, apakah warna nude atau kalau mau ombre nanti tinggal ditimpa oleh madame,” terang Andhita, dalam sambungan telepon, beberapa waktu lalu.

Tentu, untuk sampai disukai para MUA Se-Indonesia tidak mudah.