Perhiasan Out of The Box yang Bikin Penampilan Jadi Paling Unik!

TRIBUNNEWS.COM - Ingin tampil unik, eksentrik, tapi tetap charming? Yuk, coba bereksperimen dengan hal baru! Misalnya, dengan mengenakan perhiasan berlian dengan desain yang berbeda dari yang lainnya.

Zaman sekarang, perhiasan berlian wanita nggak hanya memiliki model serta desain yang sederhana, terlebih untuk para wanita muda. Bahkan, kamu bisa menemukan perhiasan dengan desain yang out of the box dan belum pernah kamu lihat sebelumnya!

Berani tampil beda dan tetap memancarkan pesona? Intip perhiasan berlian yang fresh dan out of the box di bawah ini yuk!

Choker berlian, untuk kasual maupun formal

Saat mendengar choker, mungkin yang terbayang adalah jenis kalung yang umumnya digunakan untuk style berpakaian kasual. Namun, ternyata ada kalung berlian yang terinspirasi dari desain choker yang unik, lho! Dan kamu pun bisa tampil lebih elegan sekaligus stylish saat mengenakannya.

Kamu bisa bereksperimen menggunakan kalung dengan rantai yang lebih pendek, dikombinasikan dengan liontin berlian yang mewah, sehingga membuat lehermu lebih jenjang dan anggun.

Dengan kalung berlian unik tersebut, dijamin kamu akan jadi sorot perhatian. Ditambah lagi, kalung yang berdesain choker tentu cocok dipakai untuk segala momen, baik untuk aktivitas sehari-hari sampai acara formal.

Makin banyak berlian, makin unik!

Jika batu berlian tunggal membuat penampilanmu memesona, maka dua berlian atau lebih akan membuatmu lebih bersinar dan unik. The more, the merrier!

Sesekali, beranilah menjajal perhiasan berlian asli yang memiliki banyak batu berlian, misalnya liontin berlian yang mengombinasikan berlian potongan pear dengan baguette, atau cincin berlian yang memadukan berlian potongan round dengan heart. Perpaduan potongan berlian yang out of the box ini tentu akan membuatmu memukau.

Curved, twisted, and stacked ring

Ini dia desain perhiasan berlian wanita paling trend cincin spiral. Umumnya, kamu dapat menemukan desain spiral pada perhiasan cincin, di mana modelnya yang berliku dan berbelit memberikan kesan stacked yang dinamis dan kuat.

Mengenakan cincin berlian desain berliku akan membuat jarimu makin cantik dan anggun. Secara keseluruhan, penampilanmu pun akan lebih trendi, modis, dan unik.

Ear lobe cuff

Ingin mengenakan anting berlian dengan model kekinian dan anti-mainstream? Pilihlah model anting ear lobe cuff yang akan membuat penampilanmu unik dan menjadi fashion statement yang keren!

Anting berlian model ear lobe cuff adalah tren perhiasan berlian terbaru. Anting ini didesain untuk memeluk lekukan di tepi luar telingamu. Meski terlihat melingkar pada daun telinga, ear lobe cuff hanya membutuhkan satu tindikan saja, sehingga kamu tak perlu menindik bagian telinga lainnya.

Ingin perhiasan berlian dengan desain out of the box? Pilih Mondial Dreams!

Koleksi gelang dan cincin Mondial Dreams.

Tertarik mengenakan perhiasan berlian dengan desain yang out of the box seperti di atas? Desain-desain perhiasan berlian yang unik tersebut bisa kamu temukan dalam koleksi terbaru dari #Mondial, yakni Mondial Dreams.

Terinspirasi dari kedinamisan gaya perempuan muda yang feminim dan modern, koleksi perhiasan berlian asli dari Mondial Dreams bisa jadi fashion statement bagi kamu, perempuan muda nan modern yang siap mencuri perhatian di berbagai kesempatan!

Koleksi Mondial Dreams Memiliki desain out of the box, inovatif dan fresh, yang jarang ditemukan pada perhiasan lainnya.

Ditambah lagi, paduan berbagai potongan berlian yang unik, indah, berkualitas, dan nyaman dipakai akan membuatmu tampil berbeda dan menjadi spotlight. Cocok banget dipadupadankan dengan perhiasan lain atau gaya berpakaian apa pun!

Mondial Dreams menghadirkan koleksi perhiasan berlian yang terdiri dari cincin berlian wanita, anting berlian, bangle berlian, gelang berlian hingga kalung berlian dengan total 114 items.

Ladies Ring Mondial Dreams

Cincin Mondial Dreams.

Koleksi cincin berlian wanita Mondial Dreams terdiri dari open ring, baguette ring, twist ring, solitaire ring, dan tennis ring dengan sentuhan potongan marquise, round, hingga pear.

Open ring menyimbolkan keterbukaan, baguette ring mencerminkan gaya yang modern dan stylish, serta twist ring yang selalu bergerak dinamis.

Sedangkan solitaire ring dan tennis ring dapat dipadukan dengan produk perhiasan lain, sehingga membuat penampilan makin unik dan gaya.

Earrings Mondial Dreams

Earrings Mondial Dreams.

Tak hanya super unik, koleksi anting berlian Mondial ini terinspirasi dari bentuk pilar yang melambangkan kekuatan dari jiwa muda, sehingga sangat mencerminkan wanita yang unik, kuat, dan mampu jadi trendsetter. Desainnya unique, modern, stylish, strong, independent, dan embrace

Mondial Dreams turut mempersembahkan koleksi anting berlian model terbaru yang tengah menjadi tren, yaitu ear lobe cuff, salah satunya adalah Ashly Earrings, yang membuat tampilanmu lebih berani.

Necklace Mondial Dreams

Necklace Mondial Dreams.

Koleksi necklace yang modern dari Mondial Dreams melambangkan cita dan harapan untuk mencapai mimpi. Sangat cocok untuk jiwa muda yang memiliki ambisi mengejar mimpi.

Sebagai contoh, Emmeline Necklace dari Mondial Dreams membawa pesan positif akan kerja keras untuk meraih cita-cita wanita yang kuat dan independen.

Kalung berlian terbaru dari Mondial Dreams memiliki bentuk unik seperti curved cluster dan solitaire dan fancy shape necklace yang dibuat dari bentuk potongan berlian mulai dari marquise hingga bentuk hati yang memikat.

Bangle dan bracelet Mondial Dreams

Mondial Dreams juga memiliki bangle dan gelang berlian dengan desain mulai dari solitaire, geometris hingga double row bangle yang spesial dan unik.

Sebagai contoh, dalam koleksi double row bangle, ada Adora Bangle yang menyimbolkan kekuatan cinta dalam mewujudkan mimpi orang terkasih. Sementara itu, ada pula gelang berlian out of the box yang menggabungkan potongan berlian baguette dan round yang membuat penampilan kian stand out.

Masih banyak lagi koleksi perhiasan berlian Mondial Dreams yang sangat out of the box, inovatif, dan segar, yang dijamin membuatmu jadi pusat perhatian!

Terlebih, kualitas perhiasan berlian terbaru milik Mondial Dreams sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagai merek perhiasan internasional ternama yang hadir sejak tahun 1979 di bawah naungan PT Central Mega Kencana, Mondial selalu mengedepankan kualitas material terbaik di setiap perhiasannya.

Mondial ditujukan untuk para wanita yang suka tampil berbeda dalam mengekspresikan dirinya dan mewujudkan kebanggaan serta martabat yang menjadi bagian dari kaum wanita.

Bersama koleksi perhiasan Mondial Dreams, saatnya untuk #LivingTheDREAMS dengan tampil unik dan beda agar kamu selalu berada dalam pusat perhatian.

Koleksi perhiasan berlian asli dari Mondial Dreams bisa kamu temukan di seluruh gerai Mondial yang tersebar di Indonesia. Ingin tahu lebih banyak terkait informasi perhiasan serta harga kalung berlian, cincin, dan gelang dari koleksi Mondial Dreams? Yuk, ikuti akun Instagram @mondial.