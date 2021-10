Inspirasi Budaya Pop Inggris Seperti The Beatles Tandai Hadirnya Minuman Skotlandia di Indonesia

Inspirasi Budaya Pop Inggris Seperti The Beatles Tandai Kehadiran Minuman Khas Skotlandia di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM – Pesona budaya Inggris banyak mengisnpirasi sederet komunitas. Indonesia menandai minuman khas asal Skotlandia.

Budaya Inggris juga membentuk sub-genre sendiri dan melahirkan komunitas-komunitas penggemar yang berpikiran dan memiliki minat yang sama yang membangun nilai-nilai persaudaraan yang kuat.

Di Indonesia budaya Inggris dikenal luas di tahun 60an melalui kehadiran grup-grup band yang digilai dunia seperti The Beatles dan The Rolling Stones.

Hingga saat ini penggemar budaya Inggris di Indonesia terus berkembang baik mainstream maupun anti-mainstream, tidak hanya datang dari musik, tapi juga dari bidang-bidang lainnya seperti fesyen, seni, otomotif, makanan, dan menikmati minuman.

Satu hal utama dalam budaya Inggris yang menjadi pelajaran, yakni totalitas dalam berkarya dan bersikap.

Totalitas ini memberikan inspirasi kepada komunitas di Indonesia untuk berpikir dan bersikap lebih lepas, lebih kreatif, dan lebih berani mengekspresikan diri dalam berkarya.

Pesona budaya Inggris ini yang menginspirasi Britain’s Most Famous Scotch Whisky Bell’s menandai kehadirannya di Indonesia.

Meskipun kehadirannya terbilang baru dalam portofolio minuman wiski yang dipasarkan oleh Diageo di Indonesia, merek Bell’s sudah berusia hampir 200 tahun dan merupakan Scotch whisky paling populer di Inggris..

Bell’s berasal dari Perth, Skotlandia, telah menjadi salah satu ikon budaya Inggris yang banyak diperhatikan dan diminati masyarakat dunia.

BritDay digelar sebagai perayaan untuk keberanian dan persaudaraan dan Bell’s mengundang komunitas yang mempercayai nilai-nilai yang sama untuk bergabung. Who has the Bell’s adalah ajakan kepada komunitas di Indonesia untuk berani mengekspresikan diri, berkreasi, dan mengejar ambisinya.