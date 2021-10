Ide Melamar Pakai Perhiasan Berlian, Contek 6 Adegan Film Romantis Ini deh!

TRIBUNNEWS.COM - Proses melamar untuk meminta pujaan hati menjadi pasangan hidup sangatlah sakral. Tak jarang, seseorang melakukannya sambil menyerahkan perhiasan berlian, terutama cincin berlian, dan mengungkapkannya dengan cara romantis dan tak terlupakan.

Film romantis Hollywood hingga serial drama Korea sering menampilkan adegan melamar pasangan. Tak hanya sekadar berlutut sambil menyodorkan perhiasan berlian saat makan malam romantis, adegan di film dan serial kadang menampilkan aksi melamar yang so sweet abis dan bikin lutut lemas.

Tak hanya itu, adegan tersebut juga bisa jadi referensi jika kamu tengah bersiap melamar pujaan hati dengan perhiasan berlian. Berikut 6 film dan drama Korea yang bisa jadi inspirasimu!

1) The Wedding Singer (1998)

Jika kamu butuh referensi untuk melamar kekasih dengan perhiasan berlian di tempat umum, film The Wedding Singer (1998) bisa jadi inspirasi.

Lamaran pernikahan pada film ini dilakukan di tengah para penumpang pesawat yang sedang menuju ke Las Vegas.

The Wedding Singer. (YouTube)

Dibantu penumpang kelas utama dan para pramugari, Robbie (Adam Sandler) yang merupakan seorang penyanyi acara pernikahan, mengungkapkan pernyataan cinta kepada wanita pujaan hatinya, Julia (Drew Barrymore), dengan menyanyikan lagu Grow Old With You lewat mikrofon pesawat. Julia pun luluh.

2) Sweet Home Alabama (2002)

Untuk melamar sang kekasih, Andrew (Patrick Dempsey) mengungkapkannya dengan cara yang tak terlupakan. Tidak dengan satu cincin berlian wanita atau satu liontin berlian, tapi Andrew melamar dengan semua cincin yang ada di sebuah toko perhiasan berlian.

Andrew mengajak Melanie Smooter (Reese Witherspoon) ke suatu ruangan gelap yang ternyata adalah toko perhiasan berlian. Ketika lampu dinyalakan, Andrew pun mengungkapkan perasaannya dan meminta Melanie memilih sendiri cincin yang ia sukai.

Dengan dikelilingi penjaga toko perhiasan berlian tersebut, Andrew pun berlutut dan melamar wanita pujaannya dengan menyematkan cincin berlian wanita idaman Melanie. Duh, jadi sirik deh!

3) The Proposal (2009)

Ingin melamar kekasih dengan perhiasan berlian lewat cara-cara nyentrik dan nekat? Kamu harus nonton The Proposal (2009)! Film Hollywood ini memiliki adegan lamaran pernikahan yang yang dilakukan di kantor dan saat jam kerja berlangsung.

Andrew (Ryan Reynolds) mengungkapkan perasaannya dan melamar bosnya Margaret (Sandra Bullock) di tengah-tengah ruangan kantornya, di mana para karyawan Margaret tengah sibuk dalam kubikel kerja masing-masing. Setelah menerima lamaran pernikahan tersebut, semua karyawannya pun memberikan apresiasi dan tatapan haru.

4) Full House (2004)

Adegan romantis di episode terakhir Full House (2004) memperlihatkan Lee Young Jae (Rain) yang berkemah di depan rumah bersama Han Ji Eun (Song Hye Kyo). Di depan tenda kemah inilah akhirnya Young Jae mengeluarkan perhiasan berlian, yakni cincin, dan mengungkapkan niatnya untuk menikah dengan Ji Eun, sehingga bukan lagi pernikahan kontrak.

Meskipun sederhana, adegan melamar dengan perhiasan berlian di serial Full House (2004) ini begitu mengharukan, karena Young Jae mengungkapkan perasaannya dengan tulus dan mata berkaca-kaca ketika memberinya perhiasan berlian yakni cincin berlian. Dijamin meleleh, deh!

5) Oh My Venus (2015)

Ingin melamar dengan perhiasan berlian dengan cara yang manis nan kreatif? Tonton Oh My Venus (2013) deh! Pada adegan melamar di drama ini, cincin disembunyikan di dalam barang yang tak disangka-sangka.

Kim Young Ho (So Ji Sub) menyelipkan perhiasan berlian berupa cincin lamaran pernikahan pada bandul syal yang pernah ia hadiahkan untuk wanita tercintanya, Kang Joo Eun (Shin Min Ah). Kim Young Ho pun menarik bola kecil pada ujung syal rajut tersebut yang ternyata berisi cincin berlian wanita. Cincin yang bergantung pada benang tersebut meluncur ke arah Kang Joo Eun.

Aduh, bikin baper banget nggak sih?

6) What's Wrong with Secretary Kim (2018)

What's Wrong with Secretary Kim (2018) menampilkan adegan lamaran dengan perhiasan berlian yang romantis dan berkelas, dilakukan oleh Lee Young Joon (Park Seo Joon) untuk sang sekretaris sekaligus kekasih hatinya, Kim Mi So (Park Min Young).

Lee Young Joon meminta Kim Mi So untuk datang ke rumahnya yang telah dihiasi oleh lilin serta sebuah meja dengan permen karamel.

What's Wrong with Secretary Kim. (soompi.com)

Mi So melihat Lee Young Joon sudah menunggu di belakang piano dan menyanyikan lagu sebagai ungkapan hati. Young Joon pun menghampiri dan melamar Mi So dengan berlutut serta memberikan perhiasan berlian, yakni cincin. Romantis sekali, bukan?

