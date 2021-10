Retno Marsudi Kerap Terlihat Modis, Dari Sepatu hingga Model Rambut, Koper Besar Ini Simpan Rahasia 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tak hanya sekali gaya Menteri luar negeri (Menlu) Retno Marsudi curi perhatian. Tampilan bu Menteri terlihat modis.

Terakhir saat mendampingi kunjungan presiden Joko Widodo ke Bali ke lokasi pelaksanaan KTT G20 mencuri perhatian.

Menlu saat itu diapit 3 jenderal TNI sekaligus dalam foto yang diunggah sekretariat presiden pada Sabtu (9/10/2021) memakai sepatu dengan warna berbeda.

Di satu kesempatan, Menlu memang pernah mengakui kalau di kesempatan semi formal dia kerap memilih gaya yang lebih santai tapi tetap terlihat formal.

Menteri luar negeri (Menlu) Retno Marsudi saat mendampingi kunjungan presiden Joko Widodo ke Bali, ke bakal tempat pelaksanaan KTT G20, Jumat (8/10/2021).Menlu Retno mengenakan kemeja putih simple dan celana hitam santai. Ia tampak mengenakan sepatu Oxford dengan warna yang berbeda, hijau dan merah. (dok Setpres)

Menlu Retno kerap membagikan kegiatannya di akun Instagram miliknya dengan gaya berbusana yang berbeda-beda.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah saat ia berfoto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani yang merupakan teman sekolahnya semasa SMA usai melaporkan persiapan Keketuaan RI pada G20 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Istana.

Gaya Menlu Retno dan sepatu nyentriknya. (kolase/instagram)

"A long-lasting friendship... 4 decades of sisterhood... supporting one another," tulis Retno Marsudi mengutip captionnya.

Saat itu Retno Marsudi memakai busana preppy look bernuansa monokrom hitam-putih. Ia memadukan kemeja putih dengan celana ankle-length warna hitam.